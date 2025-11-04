Almuñécar setzt die ersten subtropischen Riesenfrüchte auf seine Kreisverkehre

MJ Arrebola Almuñécar Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Almuñécar hat mit der Aufstellung der ersten subtropischen Riesenfrüchte in seinen seinen Hauptzufahrten begonnen. Von den 40 Figuren, die das Projekt Gran Eje Verde (Große Grüne Achse) zur Verschönerung der Stadt vorsieht, wurden bisher insgesamt 24 aufgestellt.

Konkret sind bereits fünf zwei Meter hohe Figuren, acht ein Meter hohe Figuren und elf 60 Zentimeter hohe Figuren aufgestellt worden. Es müssen noch 13 Ein-Meter-Figuren und 18 60-Zentimeter-Figuren aufgestellt werden, die von der Firma Tematizaciones Callejas im Dorf Ogíjares hergestellt werden.

José Manuel Rejón Callejas, der Leiter des Unternehmens, erklärte, dass derzeit an den kleineren Obststücken gearbeitet wird, mit denen die bereits aufgestellten großen Figuren verziert werden sollen. Er weist auch darauf hin, dass die Arbeit an den großen Figuren etwa zwei Monate gedauert hat, und schätzt, dass sie, wenn die kleinen Figuren fertig sind, insgesamt vier oder fünf Monate für das gesamte Projekt gebraucht haben werden.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan und dürften im November abgeschlossen sein, da nach Angaben des Vorarbeiters alle Teile vor den Weihnachtsfeiertagen fertiggestellt sein sollen.

Die ersten Früchte wurden am Kreisverkehr Los Pinos, am Kreisverkehr der Feuerwehr und am Kreisverkehr Costa Banana neben der Kaserne der Guardia Civil angebracht, während am Kreisverkehr Las Palomas noch keine Arbeiten durchgeführt wurden.

Der Stadtrat für öffentliche Arbeiten, Francisco Rodríguez, hob hervor, dass die Initiative in den ersten Tagen gut aufgenommen wurde: «Die Regierungsmannschaft ist zufrieden. Die Akzeptanz läuft sehr gut. Es besteht ein großer Wunsch, die Arbeiten abzuschließen». Er fügte hinzu, dass das Projekt das Erscheinungsbild der Zufahrten verändern und den Einwohnern und Besuchern das Bild einer großen Stadt vermitteln wird, die sich um ihre Umwelt kümmert und ein modernes Image vermittelt«, so der Stadtrat abschließend.

Das Projekt Gran Eje Verde, das in zwei Phasen unterteilt ist, verfügt über ein Budget von 259.800 Euro. Die erste Phase war den Bau- und Gartenarbeiten gewidmet und beläuft sich auf 171.050 Euro, während die zweite Phase die Ausstattung der Kreisverkehre mit dekorativen Elementen und riesigen tropischen Fruchtfiguren zum Preis von 88.750 Euro vorsah. Das Projekt wird im Rahmen des Nachhaltigkeitsplans für das Reiseziel Almuñécar aus Mitteln der nächsten Generation der Europäischen Union kofinanziert.