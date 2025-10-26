Alte Töperwerkstatt von Almuñécar wieder eröffnet - Tradition in der Stadt geht bis auf die Römer zurück

MJ Arrebola Almuñécar Sonntag, 26. Oktober 2025 Teilen

In einer Ecke der Altstadt von Almuñécar, wo die Steine seit Jahrhunderten atmen, ist wieder das leise Summen einer Töpferscheibe zu hören. Um sie herum formen lehmverschmierte Hände den Ton mit der gleichen Geduld wie vor Hunderten von Jahren. Die Töpferei von Almuñécar öffnet nach Jahren der Stille wieder ihre Pforten, begünstigt durch die Restaurierung der mittelalterlichen Stadtmauer und das Engagement des Rathauses für die Wiederbelebung des traditionellen Handwerks.

Die Verantwortliche für die Wiedereröffnung ist Carmen Jiménez. Sie studierte an der Kunsthochschule in Granada als Höhere Technikerin für künstlerische Keramik und vervollständigte mit einem Studium der Biowissenschaften ihre Ausbildung an der Keramikschule in La Bisbal, in Gerona.

Das Töpferhandwerk in Almuñécar hat seine Wurzeln im Land und in der Geschichte. In der Römerzeit exportierte das alte Sexi Firmum Iulium, so der damalige Name des heutigen Almuñécar, Amphoren und Geschirr in den gesamten Mittelmeerraum. Im Laufe der Jahrhunderte arbeiteten ganze Familien in diesen Werkstätten im Viertel San Miguel und modellierten Krüge, Schüsseln und Wasserkrüge, die zum Alltagsbild der Gemeinde gehörten. Bis vor wenigen Jahren war der Raum eine funktionierende Töpferwerkstatt, die von der Töpferin Amalia García del Moral geleitet wurde. Nach der Pandemie wurde sie geschlossen, um eine neue Chance zu erhalten.

Die Atmosphäre in der Werkstatt ist einladend, fast familiär. Unter den Schülern befinden sich Anfänger, Nachbarn, Neugierige und Künstler, die im Töpfern eine Möglichkeit gefunden haben, sich auszudrücken und vom Rhythmus des Alltags abzuschalten. Eine von ihnen ist Elisa Aneas, die fast zufällig damit angefangen hat: «Eines Tages kam ich an der Promenade vorbei und sah Carmen arbeiten. Ich ging hinein, malte ein Stück an und wurde süchtig. Jetzt mache ich seit einem Jahr Keramiken, und ich würde es um nichts in der Welt ändern wollen. Für mich ist es eine Therapie. Man schaltet von der Welt ab und die Stunden vergehen wie im Fluge».

«Nach der Pandemie hatten wir alle das Bedürfnis, etwas zu berühren, zu schaffen, zu fühlen», erklärt Carmen. In der Töpferei gibt es wöchentliche Kurse, Familienworkshops, Anfängerkurse und Schulaktivitäten. Es ist auch geplant, einen kleinen Laden mit handgefertigten Stücken einzurichten.

Der Arbeitsprozess, sagt er, beginnt immer gleich: Kneten des Tons, um Blasen zu entfernen, Zentrieren auf der Drehbank, Öffnen mit den Daumen, Dehnen, Formen des Tons. «Es sieht einfach aus, aber es ist eine Kunst», sagt Carmen. Dann folgt das langsame Trocknen und das Brennen, bei dem fast tausend Grad erreicht werden. Einige Stücke werden in ihrer natürlichen Farbe belassen, andere werden emailliert und kommen ein zweites Mal in den Ofen, damit sie glänzen wie das Meer, das man von dort aus sehen kann.

«Eine Touristenattraktion»

Almuñécars Stadtrat für Kultur und Kulturerbe, Alberto Manuel García Gilabert, bezeichnet die Töpferei als «einen Ort, an dem Kunst und Geschichte in Dialog treten». Die Restaurierung der Stadtmauer und die Wiedereröffnung der Werkstatt haben es ermöglicht, das Zentrum in einen Kulturerbe-Rundgang zu integrieren, der die Burg von San Miguel, das Archäologische Museum und die von der Archäologin Elena Navas geführten historischen Routen miteinander verbindet. In den ersten Wochen ihrer Tätigkeit wurde die Werkstatt bereits von Schulkindern, Nachbarn und Besuchern besucht, die an Vorführungen und Workshops an der Töpferscheibe teilnehmen konnten.

Carmen wischt sich den Schlamm von den Händen und betrachtet den Raum mit einer Mischung aus Ruhe und Stolz. «Dieser Ort ist Geschichte, aber auch Gegenwart und Zukunft», sagt die Unternehmerin.

Vor einigen Tagen übergab der Bürgermeister Juan José Ruiz Joya Carmen zusammen mit Vertretern der Gemeinde und der örtlichen Archäologin Elena Navas die Schlüssel für den Raum. Die Wiederherstellung dieses Raumes ist die Wiederherstellung eines Teils von uns«, sagte der Stadtrat. »Dieses Zentrum rettet nicht nur ein Gewerbe, sondern gibt der Stadt auch einen Ort zurück, an dem wir lernen, uns austauschen und stolz auf unsere Wurzeln sein können.«