SUR-Karikaturist Idígoras präsentiert sein Wandbild im Kino Albéniz

SDA MÁLAGA. Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Der Karikaturist Ángel Idígoras hat am Dienstag in Begleitung seiner Familie, die ihn bei der Anfertigung des Werkes tatkräftig unterstützt hat, und Vertretern der Stadt und des Filmfestivals von Málaga sein 'Mural del Cine Español' präsentiert. Das immense Werk, das sich auf verschiedene Wände im Kino Albéniz verteilt, stellt auf humorvolle Art 65 Schauspieler und Regisseure aus 35 spanischen Filmen dar. In dieser Hommage an das Kino sind Streifen aus den Anfängen des Films wie etwa 'Viaje a Júpiter' aus dem Jahr 1909 ebenso wie aktuelle Streifen, wie der Film 'El 47', der vergangenes Jahr in die Kinos kam, vertreten.

Wie der Künstler erklärte, war das Schwierigste die Auswahl der Figuren, da die bekanntesten Werke der spanischen Filmgeschichte präsent sein, sich die Filmschaffenden jedoch nicht wiederholen sollten. Dadurch musste er auf einige der großen Werke des spanischen Films verzichten. «Obwohl wir absolute Freiheit bei der Auswahl der Themen hatten, konnten wir auf die Hilfe von Juan Antonio Vigar und Juanlu Artacho, die sich besser in Sachen Film auskennen, zählen», erklärte der Karkaturist. Ángel Idígoras, seine Kinder Pablo, Marta, Daniel sowie seine Frau Sonia Codes haben drei Monate lang an dem Werk gearbeitet und dabei rund zwölf Liter Wandfarbe, zehn Kohlestifte und unzählige Pinsel verbraucht. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Werk, in dem spanische Filmstars wie Penélope Cruz, Javier Bardem, Paco Rabal, Fernando Rey oder Santiago Segura zu finden sind.

Anlässlich der Einweihung des Wandbildes wird im Saal 3 des Kinos zwischen dem 4. November udn 16. Dezember eine Reihe mit sechs Filmen geboten, die auf dem Wandbild vertreten sind.