Borkenkäfer-Plage: Landesregierung stellt an der Küste der Provinz Granada Fallen zur Kontrolle der Schädlinge auf

Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung der andalusischen Regionalregierung verstärkt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Borkenkäferplage. Die Abteilung für Pflanzenschutz der Junta berichtet, dass zur Verstärkung der Kontrolle zehn neue Überwachungsfallen zwischen Motril und La Herradura aufgestellt wurden, zusätzlich zu den mehr als dreißig Fallen, die in dem Gebiet bereits in Betrieb sind.

Die Crosstrap-Mini-Fallen verwenden natürliche Lockstoffe, um das Insekt zu fangen, und werden an strategischen Punkten aufgestellt. Die entnommenen Proben werden alle vierzehn Tage analysiert, um die Entwicklung des Schädlings zu bewerten und die Bekämpfungsmaßnahmen anzupassen. Darüber hinaus werden in den betroffenen Betrieben obligatorische Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt, einschließlich des selektiven oder vollständigen Fällens der befallenen Bäume und der Beseitigung der Überreste durch kontrolliertes Verbrennen oder Feinmahlen.

Der Borkenkäfer ist schwer zu bekämpfen, da er sich nicht direkt vom Holz ernährt, sondern von dem von ihm übertragenen Pilz (Fusarium euwallaceae), den er durch das Graben von Tunneln in den Baumstamm erlangt. Experten erklären, dass das Insekt 6 bis 8 Jahre lang verborgen bleiben kann, bevor es entdeckt wird, da seine Symptome denen anderer Krankheiten ähneln.

«Die Landwirte müssen aktiv mitarbeiten»

In einem Vortrag über die Herausforderungen für den Agrarsektor in Motril erinnerte Ignacio Henares, Experte für Pflanzenschutz, daran, wie wichtig es ist, den Schädling rechtzeitig zu erkennen und zu überwachen. «Wir brauchen die aktive Mitarbeit der Landwirte», sagte er.

Juan Camacho, COAG-Sprecher für subtropische Kulturen, erklärte, dass die Situation zwar besorgniserregend sei, das Ministerium aber effizient agiere: «Wir haben volles Vertrauen in die Junta».