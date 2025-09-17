Delphine zwei Meilen vor der Küste zwischen Almuñécar und La Herradura

Inés Gallastegui Almuñécar Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Eine große Anzahl von Delfinen wurde am Dienstagnachmittag in den Gewässern vor Granada gesichtet, etwa zwei Meilen vor der Küste zwischen Almuñécar und La Herradura.

Es ist nicht ungewöhnlich, Delfine an der Costa Tropical zu sehen, aber bei dieser Gelegenheit waren sie sehr zahlreich und ziemlich verstreut, erklärte der Biologe Luis Sánchez.

Es handelte sich um Gemeine Delfine, die wie alle Delfine dieser Familie von Meeressäugern ein soziales und spielerisches Verhalten zeigen und sich Booten nähern und ihnen folgen.

Die Herden, die in der Nähe der Costa Tropical gesichtet wurden, schwammen wahrscheinlich auf der Suche nach Fischschwärmen, um sich zu ernähren.