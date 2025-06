Erstklassige Künstler bringen den Blues in den Majuelo-Park in Almuñécar

MARLENE WÖRNER ALMUÑÉCAR. Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Almuñécars Stadtrat für Kultur, Alberto García Gilabert, stellte vor kurzem in Begleitung von Festivaldirektor Aitor Simarro das Almuñécar Blues Fest vor, das am 10. und 11. Juli im Majuelo-Park mit einem erstklassigen Line-up mit renommierten internationalen Blues- und Rockmusikern aufwartet.

García Gilabert gratulierte den Organisatoren für ihr Engagement, dieses erstklassige Festival nach Almuñécar zu bringen. Aitor Simarro erklärte: «Wir wollen die Herzen von Liebhabern des Blues und Rock berühren, einem Genre, das die Zeit überdauert und durch seine Authentizität besticht. Es ist ein Festival mit unverwechselbarem Charakter, das sich vom Mainstream abhebt.»

Am 10. und 11. Juli treten im Majuelo-Park ab 21 Uhr Kultfiguren auf wie Glenn Hughes, der Live-Auftritte von Deep Purple-Klassikern liefert. Der legendäre und vielseitige englische Musiker, bekannt als Sänger und Bassist von Deep Purples MK III in den 1970er Jahren, ist weltweit als 'The Voice of Rock' bekannt. Britischer Rock wäre ohne Glenn Hughes, der Jahre später auch Black Sabbath beitrat, undenkbar. Hughes, der auch eine unglaubliche Solokarriere vorweisen kann, wurde 2016 als Mitglied von Deep Purple in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, ihn in Almuñécar zum ersten Mal live zu erleben.

Rick Estrin & The Nightcats, angeführt von Bluesstar Rick Estrin, einem wahren Meister des Genres und Mundharmonikavirtuosen, sind beim Blues Fest ebenfalls vertreten. Ihr Rock, der die Tradition respektiert und dennoch frisch und mitreißend ist, hat die ganze Welt bereist. Estrin bietet eine kompromisslose Show mit renommierten Musikern wie dem Gitarristen Kid Andersen, dem Keyboard-Genie Lorenzo Farrell und dem unerschöpflich kreativen Schlagzeuger Derrick 'D'Mar' Martin.

Ebenfalls im Majuelo-Park zu Gast ist der Gitarrist und Sänger DK Harrell aus Louisiana, einer der gefragtesten Künstler der Blueswelt. 2024 wurde er bei den renommierten Blues Music Awards der Blues Foundation mit Sitz in Memphis als bester Nachwuchskünstler ausgezeichnet. Er hat die Bluesszene mit einem Paukenschlag erobert. Seine Live-Sets spiegeln seine Leidenschaft für den Blues wider, und seine Songs erfüllen das Publikum mit Freude.

Drei junge Talente, die Geschwister Kitty, Daisy und Lewis, komplettieren das abwechslungsreiche Line-up. Die Londoner sind unglaublich talentierte Komponisten und Multiinstrumentalisten. Sie haben weltweit über eine Viertelmillion Alben verkauft und für Größen wie Mark Ronson und Coldplay eröffnet. Ihr Programm umfasst R&B, Jazz, Soul, Blues, Ska, Country, Rock 'n' Roll und mehr.