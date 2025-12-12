Frau in ernstem Zustand nach Angriff ihres Ex-Partners in Motril

Laura Velasco Motril Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Eine Frau befindet sich in einem ernsten Zustand, nachdem sie von ihrem Ex-Partner in Motril angegriffen wurde. Nach Angaben von Personen, die mit dem Fall vertraut sind, wurde das Opfer, zu dem keine näheren Angaben gemacht wurden, vor einigen Tagen durch einen Angriff des Mannes, mit dem sie eine Beziehung hatte, schwer verletzt. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustands der Frau wurde sie in das Hospital Universitario Clínico San Cecilio in Granada gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Täter ist noch nicht verhaftet worden.

Der Vorfall ereignete sich vor ein paar Tagen in Motril. Offenbar gab es schon seit langem Streit zwischen den beiden und sie hatten mehrere Anzeigen gegeneinander erstattet, sie gegen ihn und umgekehrt. Nach einem Vorfall beschloss die Justizbehörde, ein Annäherungsverbot gegen sie zu erlassen, die es ihr verbot, sich ihrem Ex-Partner zu nähern. Gegen diese Anordnung wurde jedoch mehrfach verstoßen. Bei einer dieser Begegnungen kam es dann zu dem Übergriff.

Es ist nicht bekannt, wie der Angriff ablief, aber es ist bekannt, dass die Frau schwer verletzt wurde. Die Rettungssanitäter beschlossen, sie in das Hospital Clínico Universitario San Cecilio zu bringen, wo sie operiert wurde. Nach Angaben der Ärzte wurde ihr die Milz entfernt. Sie wartet nun auf mindestens eine weitere Operation.

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Täter ist noch nicht verhaftet worden.