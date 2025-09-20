Junta de Andalucía schließt erneut den Strand La Charca in Salobreña wegen Abwässern

MJ Arrebola Salobreña Samstag, 20. September 2025 Teilen

Salobreña ist erneut mit der vorübergehenden Schließung des Strandes La Charca konfrontiert. Die territoriale Delegation für des Gesundheitsministeriums in Granada hat ein Badeverbot für diesen Teil des Strandes verhängt und empfohlen, den Rest des betroffenen Küstenabschnitts nicht zu betreten, nachdem bei der Analyse hohe Werte von Escherichia coli festgestellt wurden.

Die Beschränkung betrifft einen Abschnitt zwischen der westlichen Grenze des Strandes und dem Gebiet El Molino mit einer ungefähren Ausdehnung von 100 bis 250 Metern. Die Proben ergaben an zwei der drei Kontrollstellen Werte, die weit über den zulässigen Werten lagen und die laut Verordnung als Wasser mit unzureichender Qualität zum Baden eingestuft werden. Die Entschließung verpflichtet die Stadtverwaltung, die betroffenen Bereiche auszuschildern, die Nutzer zu informieren und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, bis die neuen Proben negative Ergebnisse liefern und sicherstellen, dass das Gebiet wieder zum Baden geeignet ist.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Strand von Salobreña in diesem Sommer geschlossen wurde. Mitte August, als der Strand voll von Touristen und Badegästen war, wurde ein Verbot wegen hoher Werte von Darm-Enterokokken-Bakterien verhängt, was zu großem Unbehagen bei Anwohnern, Hoteliers und Besuchern führte.

Die Gemeinde wies auf einen nahe gelegenen Bach hin, der in den Strand mündet und über den die Bakterien an den Strand gelangen können.

Der Bürgermeister der Stadt, Javier Ortega, erklärte letzte Woche gegenüber unserer Schwesternzeitung IDEAL, dass eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft von Granada eingereicht werde, um herauszufinden, welche Stellen zur Lösung des Problems tätig werden sollten. «Wir können nicht zulassen, dass eine so ernste Angelegenheit, die das touristische Image und die Wirtschaft von Salobreña beeinträchtigt, weiterhin ignoriert wird.

Die Gesundheitsbehörden erinnern daran, dass diese Art von Maßnahmen präventiv und zeitlich begrenzt sind und die Sicherheit und Gesundheit der Badenden gewährleisten sollen.