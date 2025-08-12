Strände
Badeverbot für den Strand La Charca in Salobreña wieder aufgehoben
Neue Analysen haben einen guten Zustand des Meerwassers bescheinigt
Pilar García-Trevijano
Salobreña
Dienstag, 12. August 2025
Die territoriale Delegation des spanischen Gesundheitsministerium hat am gestrigen Montag das Badeverbot wegen Fäkalbakterien für den Strand La Charca in Salobreña aufgehoben, nachdem neue Analysen einen guten Zustand des Meerwassers bescheinigt hatten. Laut Quellen der andalusischen Verwaltung sind die Parameter der Darm-Enterokokken-Bakterien zurückgegangen.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.