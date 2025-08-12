Sur Deutsche

Am Freitag wurden Schilder aufgestellt, um den Strandbesuchern von einem Bad im Meer abzuraten. Blanca Rodríguez
Badeverbot für den Strand La Charca in Salobreña wieder aufgehoben

Neue Analysen haben einen guten Zustand des Meerwassers bescheinigt

Pilar García-Trevijano

Salobreña

Dienstag, 12. August 2025

Die territoriale Delegation des spanischen Gesundheitsministerium hat am gestrigen Montag das Badeverbot wegen Fäkalbakterien für den Strand La Charca in Salobreña aufgehoben, nachdem neue Analysen einen guten Zustand des Meerwassers bescheinigt hatten. Laut Quellen der andalusischen Verwaltung sind die Parameter der Darm-Enterokokken-Bakterien zurückgegangen.

