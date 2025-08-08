Badeverbot am Strand von La Charca in Salobreña wegen Fäkalbakterien

MJ Arrebola Granada Freitag, 8. August 2025 Teilen

Der Beauftragte der Regionalregierung für Gesundheit und Verbraucherschutz, Indalecio Sánchez Montesinos, hat bestätigt, dass für einen Abschnitt des Strandes La Charca in Salobreña ein Badeverbot ausgesprochen wurde, da dort Darmenterokokken, Fäkalbakterien, wie sie in Gebieten wie Carchuna und El Pozuelo auftraten, nachgewiesen wurden.

Die Einschränkung betrifft einen Abschnitt zwischen der westlichen Grenze des Strandes und dem Gebiet von El Molino, mit einer Ausdehnung von 100 bis 250 Metern. Die Maßnahme wurde am vergangenen Donnerstagmorgen nach den Ergebnissen der Wasserqualitätsanalyse aktiviert und bleibt in Kraft, bis die neuen Proben negative Ergebnisse liefern und gewährleistet ist, dass das Gebiet wieder zum Baden geeignet ist. Die Stadtverwaltung von Salobreña hat bereits die Beschilderung des betroffenen Gebiets vorgenommen hat.

Unbehagen mitten im August

Der Bürgermeister von Salobreña, Javier Ortega Prados, hat sein Unbehagen über diese Situation geäußert, deren Lösung außerhalb der Zuständigkeit der Stadtverwaltung liegt, und angekündigt, dass geeignete rechtliche Schritte eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Nach Ansicht des Bürgermeisters vernachlässigen die zuständigen Verwaltungen wie Küstenamt, Kommunalverband oder das Gesundheitsministerium selbst «ihre Aufgaben und tun so, als ob es nicht um sie ginge».

Ortega versichert, dass das Rathaus «unangemessene Aufgaben übernommen hat, denn der Schaden, der dem Tourismus, der Wirtschaft und dem Image von Salobreña durch die Schließung eines Strandes zugefügt wird, ist untragbar».

So hat die Stadtverwaltung, so der Bürgermeister weiter, an verschiedenen Stellen unabhängige Analysen durchgeführt, um die mögliche Quelle der Verschmutzung zu finden, und es wurde ein Wasserverband unter Beteiligung aller betroffenen Verwaltungen und Einrichtungen eingerichtet, um Abhilfemaßnahmen festzulegen, aber bis jetzt, nach zwei Jahren, ist nichts geschehen.

«Salobreña wird nicht tatenlos zusehen, das tat es auch nicht, als ein Teil des Strandes im Sommer 2023 geschlossen wurde, und wir werden das auch jetzt nicht tun. Wir werden mit allen Mitteln versuchen, die Gesundheit der Badegewässer zu gewährleisten», so der Bürgermeister abschließend.

Die Gesundheitsbehörden erinnern daran, dass diese Art von Maßnahmen präventiv und zeitlich begrenzt sind und die Sicherheit und Gesundheit der Badenden gewährleisten sollen.