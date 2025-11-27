Mord von Motril an einer 47-jährigen Frau aufgeklärt: zwei Männer verhaftet

Laura Velasco Motril Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Eines der Verbrechen, das in der jüngeren Geschichte der Provinz Granada die meisten Fragen aufgeworfen hat, ist aufgeklärt worden. Die Nationalpolizei hat zwei Personen als mutmaßliche Täter des Mordes an der 47-jährigen Frau verhaftet, die im Juli 2024 in einem Wohnwagen in Motril tot aufgefunden wurde. Wie unsere Schwesternzeitung IDEAL aus mit den Ermittlungen vertrauten Quellen erfahren hat, handelt es sich um den 52-jährigen Ex-Partner der Frau und den 67-jährigen Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Fahrzeug gefunden wurde. Letzterer soll der Täter sein und ersterer, der Ex-Freund, soll die Tat vertuscht haben.

Die Festnahmen erfolgten am Montag, und am Dienstag wurden sie vor Gericht gestellt. Der Ex-Partner wurde freigelassen, der andere Festgenommene wurde in die Untersuchungshaft gebracht, wie die befragten Justizbehörden mitteilten. Die Ermittlungen wurden von Beamten der Nationalen Polizeistation in Motril durchgeführt.

Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, berichten der Zeitung IDEAL, dass das Motiv für die Tat angeblich die schlechte Beziehung zwischen dem Eigentümer des Grundstücks, dem mutmaßlichen Täter, und dem Opfer war, das er vertreiben wollte. Die Frau hatte 200 Euro für das Grundstück und den Wohnwagen bezahlt. Es ist nicht bekannt, wie der Grundstücksbesitzer die Frau getötet hat. Was den Ex-Partner anbelangt, so geht man davon aus, dass er den Mörder gedeckt hat, weil er Angst vor ihm hatte. Im Rahmen der nicht unproblematischen Ermittlungen ist es gelungen, genügend technisches Beweismaterial zusammenzutragen, um beide Täter zu überführen und zu verhaften. Nach Abschluss der Ermittlungen haben die Ermittler die Hypothese der geschlechtsspezifischen Gewalt als Motiv für den tödlichen Angriff ausgeschlossen.

Ein gewaltsamer Tod

Das Opfer hieß Irene, war 47 Jahre alt. Sie wurde am 18. Juli 2024 in dem Wohnwagen, in dem sie lebte, auf einem Bauernhof in Motril gefunden. Ihr Ex-Partner hatte die Behörden über den Fund der Leiche informiert - und die Autopsie ergab Tage später, dass sie Anzeichen eines gewaltsamen Todes aufwies, die mit einem Tötungsdelikt vereinbar sind.

IDEAL konnte in Erfahrung bringen, dass die Ermittler, nachdem sie in den ersten Tagen Beweise gesammelt hatten, das Gebiet regelmäßig aufsuchten. Sie nahmen auch Aussagen von mehreren Personen auf, um herauszufinden, wer den Ort in den Momenten vor dem Mord betreten hat, insbesondere welche Geländewagen hineinfuhren.

Irene stammte aus Madrid und hatte eine Tochter, die in einer anderen Stadt lebte. Sie lebte allein in Motril, begleitet von ihren Hunden, und ihre wichtigste Stütze war die Asociación La Volaera de Granada - eine Vereinigung gegen Gewalt gegen Frauen-, die ihr bei mehreren Gelegenheiten beistand. Nach Angaben des Vereins fühlte sie sich von ihrem Ex-Partner «bedroht». In der Tat übergaben sie der Nationalpolizei Audios und WhatsApp-Nachrichten, in denen eine «chronische Situation der Misshandlung» geschildert wurde. Einige Tage später wurde ihr Ex-Partner wegen gewohnheitsmäßiger Misshandlung zu 50 Tagen gemeinnütziger Arbeit und acht Monaten gemeinnütziger Arbeit sowie einem Verbot der Kommunikation mit dem Opfer verurteilt - was nicht mehr notwendig war, da sie bereits tot war. Die Verurteilung beruhte auf früheren Ereignissen, nicht auf der Untersuchung des Todesfalls.

Aus mit den Ermittlungen vertrauten Quellen erfuhr die Zeitung IDEAL, dass er selbst die Behörden über den Fund der Leiche informiert hatte. Es wurde eine Aussage von ihm aufgenommen, aber er wurde nicht verhaftet, da keine Beweise gefunden wurden, die ihn belasten.