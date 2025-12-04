Nachbau der historischen Nao Victoria im Hafen von Motril zu Gast

MJ Arrebola Motril Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

An der Muelle de Poniente im Hafen von Motril liegt ein Schiff, das auf den ersten Blick einer anderen Zeit entsprungen zu sein scheint. Seine weißen Segel sind wie schlafende Riesen gehisst, und sein polierter Holzrumpf spiegelt die Geschichte der jahrhundertelangen Schifffahrt wider. Es handelt sich um die Nao Victoria, eine Nachbildung des Schiffes, das im 16. Jahrhundert die erste Weltumsegelung unternahm, ein historischer Meilenstein, der den Beginn der maritimen Globalisierung und der Verbindung zwischen den verschiedenen Kontinenten markierte.

An Bord dieses schwimmenden Juwels befindet sich Gonzalo Nogales, ein Deckshelfer, dessen Aufgabe es ist, die Erinnerung an diejenigen wachzuhalten, die es vor mehr als 500 Jahren wagten, die unbekannten Ozeane zu befahren. Wie er erklärt, haben sie ein kleines Team, derzeit nur zehn Personen, obwohl die Besatzung normalerweise dreizehn oder vierzehn Personen umfasst. Fünf von ihnen sind Profis, der Rest sind Freiwillige. Jeder von ihnen spielt eine Rolle dabei, das Schiff zum Laufen zu bringen und gleichzeitig den Besuchern die Geschichte zu vermitteln.

Es wurde 1992 für die Weltausstellung in Sevilla gebaut und ist ein einzigartiges Schiff. «Es ist komplett aus Holz gefertigt, mit Ausnahme der Masten, die aus Eisen sind. Dies dient dazu, das Gewicht zu tragen und den Wartungsaufwand zu verringern, denn wenn sie aus Holz wären, müssten sie ständig gepflegt werden und würden viel mehr Arbeit machen. Trotzdem muss das Boot täglich gewartet werden», fügt Gonzalo hinzu und zeigt auf die Seile und Taue, die an den Masten hängen.

Die Victoria stach mit 42 Seeleuten an Bord unter dem Kommando von Kapitän Ferdinand Magellan in See. Nach seinem Tod auf den Philippinen übernahm Juan Sebastián Elcano, damals Erster Offizier, das Kommando und führte die historische Reise zurück nach Spanien zu Ende.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie kompliziert diese Herausforderung war, genügt es laut Gonzalo, die damaligen Bedingungen mit denen von heute zu vergleichen: Heute, mit nur zehn Personen, sind Koexistenz und Teamarbeit eine Herausforderung.

Im 16. Jahrhundert schliefen die Seeleute an Deck, trotzten Stürmen, sengender Hitze und Dauerregen und verfügten nicht über die Annehmlichkeiten, die Besatzungsmitglieder heute an Bord haben, wie Feldbetten, Duschen oder Toiletten.

Die gleiche alte Aufgabe

Jeder Segeltag verlief nach einem ähnlichen Muster wie damals. Die Besatzung ist in Vier-Stunden-Wachen eingeteilt, es werden manuelle Manöver an Tauen und Seilen durchgeführt, und das Schiff wird in perfektem Zustand gehalten. «Alles ist manuell, wir haben keine automatischen Winden oder modernen Systeme, alles ist körperlich».

Es dient nicht nur als Schiff, sondern auch als schwimmendes Museum. Die Besucher können das Hauptdeck und den Laderaum besichtigen und dabei Utensilien, Seile und andere Elemente entdecken, die das tägliche Leben der Seeleute von damals nachstellen. «Wir zeigen sowohl die Geschichte des Schiffes als auch die Erfahrung, auf dem Schiff zu fahren. Wir wollen, dass die Besucher verstehen, wie das Leben damals aussah und wie es heute ist, ein solches Schiff zu unterhalten», erklärt er. Die Besucher können QR-Codes mit Audioguides scannen und der Besatzung Fragen stellen.

Das Schiff ist von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, und die Eintrittspreise sind erschwinglich: sieben Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder von 5 bis 10 Jahren und kostenlos für Kinder unter vier Jahren. Der Empfang durch das Publikum an der Küste Granadas war ausgezeichnet. «Sie haben uns sehr gut aufgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in diesen Hafen kommen, den wir für einen freundlichen Hafen halten», fügt der Segler hinzu.

Im Sommer ist er durch Nordeuropa gereist, hat England und Deutschland besucht und an maritimen Festivals in Amsterdam und Bremerhaven teilgenommen, wo Hunderte von alten Schiffen, Nachbauten historischer Schiffe, zusammenkommen. «Sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, diese Schiffe zu erhalten und ihre Geschichte lebendig zu halten», sagt der Seemann.

Aber sein Charme liegt nicht nur in seinem Holz und seinen Segeln. Die von der Zeit abgenutzten Taue, die Planken des Rumpfes, die bei der Bewegung des Meeres knarren, die Navigationsinstrumente, die an die Methoden der alten Seeleute erinnern. «Unser Ziel ist es, dass die Besucher die Verbindung zu jenen Männern spüren, die die erste Weltumsegelung möglich gemacht haben», schließt Nogales.

Die Nao Victoria dümpelt sanft auf dem Wasser, bereit, am kommenden Montag die Segel nach Cartagena zu setzen.