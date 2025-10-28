Salobreña bekommt neuen Park-and-Ride-Parkplatz

MJ Arrebola Salobreña Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Salobreña macht Fortschritte bei der Umwandlung des Bereichs zwischen der Bushaltestelle und dem Fußballplatz in einen Park-and-Ride-Parkplatz, eine Initiative, deren Hauptziel es ist, den Autoverkehr in der Altstadt zu reduzieren. Die Arbeiten, die wie erwartet voranschreiten, haben Anfang August begonnen und sollen Mitte November abgeschlossen sein.

Das Projekt, das Teil des Plans der Junta de Andalucía für nachhaltigen Tourismus in Reisezielen ist und mit Mitteln der Europäischen Union finanziert wird, umfasst die Schaffung von 278 Parkplätzen, den Bau einer neuen Straße sowie die Anpflanzung von Bäumen und Grünanlagen. Der Parkplatz mit einer Gesamtfläche von 16 338 Quadratmetern wird über Zufahrten von der Avenida Gabriel Guirado und von einem Kreisverkehr aus verfügen, der am nordwestlichen Ende des Geländes gebaut wird, sowie über eine Verbindungsstraße zum Gewerbegebiet neben der Tankstelle.

Der Bürgermeister von Salobreña betonte die strategische Bedeutung dieser Arbeiten im Rahmen eines umfassenderen Plans zur Verbesserung der städtischen Mobilität. «Als wir die Ideen für unsere Gemeinde entworfen haben, war eines der Schlüsselkonzepte, den Fahrzeugverkehr in der Altstadt so weit wie möglich zu reduzieren. Es reicht nicht aus, den Zugang zu beschränken oder Kameras zu installieren, sondern es müssen auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt werden», erklärte er.

Die Stadtverwaltung plant, den neuen Auftrag für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt im Herbst zu vergeben, und der Parkplatz wird als Ausgangspunkt für Shuttlebusse zur Altstadt, zum Strand und zu anderen strategischen Punkten in der Gemeinde dienen. «Die Idee ist, dass die Menschen, die hier parken, nicht mehr mit dem Auto ins Zentrum fahren müssen, sondern bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können, was dazu beitragen wird, die Staus in der Altstadt deutlich zu verringern», so der Bürgermeister. Neben seiner Funktion als Park-and-Ride-Platz wird der neue Platz auch für Sportveranstaltungen und Aktivitäten in den benachbarten Einrichtungen genutzt. «Wir haben einen erstklassigen Sportkomplex an der Küste, mit vielen Schulen und Aktivitäten, die zahlreiche Nutzer anziehen. Dieser Parkplatz wird es uns ermöglichen, die Nachfrage nach diesen Veranstaltungen zu befriedigen und die Zugänglichkeit zu verbessern, ohne dass es zu Parkproblemen in der Gegend kommt», erklärte das Ratsmitglied.

Begrünte Flächen

Bei der Gestaltung des Parkplatzes wurde besonderes Augenmerk auf die Umgebung gelegt. Es handelt sich nicht um eine einfache asphaltierte Fläche, es sollen auch Bäume gepflanzt werden, die Schatten spenden und die Umgebung verschönern. «Wir wollen nicht, dass von der Straße aus eine Reihe von Autos zu sehen ist, sondern Vegetationslinien, die den Parkplatz in das Stadtbild integrieren», sagte der Stadtrat für Bau und Stadtplanung, Juan Francisco Gutiérrez. Er fügte hinzu, dass diese Maßnahme «Funktionalität mit Ästhetik verbindet und eine strategische Investition darstellt, die, obwohl sie einfach ist, für die Mobilität und das Image der Stadt von grundlegender Bedeutung ist». Die Stadt ist auf dem Weg zu einem nachhaltigeren und geordneteren Stadtmodell.