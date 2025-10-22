Sur Deutsche

Der Obeliisk von Motril. Alfredo Aguilar
Verlegung des Obelisken von Motril wird am Donnerstag zu Straßensperrungen führen

Calle Cuevas und Calle López Rubio zwischen 15 und 21 Uhr nicht befahrbar

MJ Arrebola

Motril

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Der 20 Meter hohe Obelisk aus Stahl an der Kreuzung der Calle Cuevas und der Calle López Rubio in Motril, der 2007 aufgestellt wurde, wird am Donnerstag endgültig entfernt, nachdem der Autor des Werks, Abelardo Espejo Tramblin, sich mit einem Brief an das Rathaus gegen seine Entfernung ausgesprochen hatte.

Die örtliche Polizei von Motril hat mitgeteilt, dass wegen des Abbaus und der Entfernung des Denkmals am Donnerstag, 23. Oktober, zwischen 15 und 21 Uhr eine totale Verkehrssperre eingerichtet wird.

Während dieser Zeit werden sowohl die Calle Cuevas als auch die Calle López Rubio für den Verkehr gesperrt, wovon auch alle Straßen betroffen sind, die mit ihnen zusammenlaufen.

Das Denkmal wird von der Calle Cuevas zur Plaza de Toros am Camino de las Ventillas verlegt, so dass der Verkehr in diesem Bereich vorübergehend beeinträchtigt werden kann.

Was die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft, so können die Busse, die normalerweise an der Calle Cuevas halten, diese Haltestelle zwischen 15und 21 Uhr nicht anfahren. In dieser Zeit müssen die Nutzer den Bus am Busbahnhof nehmen. Die städtischen Verkehrsmittel halten provisorisch in der Calle Isaac Albéniz, von der Calle Cáceres kommend.

Autofahrern und Fußgängern wird empfohlen, alternative Routen zu planen und die Anweisungen der örtlichen Polizeibeamten zu befolgen, um Zwischenfälle zu vermeiden.

