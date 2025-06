Wellenbrecher an der Playa Granada in Motril soll bis Somembeginn fertig sein

Europa Press Motril Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Die Bauarbeiten für den neuen Wellenbracher am Strand Playa Granada in Motril sind in der Endphase und sollen bis zum offiziellen Sommeranfang am 21. Juni, dem zwei Tage später die traditionellen Johannisnacht-Feiern an den Stränden folgen, abgeschlossen sein. Dies hat der Abgeordnete der spanischen Zentralregierung für Andalusien Pedro Fernández am Dienstag während eines Besuchs im Hafen von Motril angekündigt. Fernández wies darauf hin, dass es sich um eine «seit langem geforderte» und «notwendige» Infrastruktur handle, die den Strand definitiv vor Sandabtrieb schützen werde.

Derzeit werden die so letzten Steine auf den Wellenbrecher gesetzt, nachdem man sich im April und Mai von seiner Funktionsfähigkeit überzeugen konnte, da die Stürme «keinerlei Schäden verursacht haben».