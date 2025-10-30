Antonio Banderas präsentiert in Málaga eine neue Version von 'Godspell' unter seiner Leitung

REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Donnerstag, 30. Oktober 2025 | Actualizado 13:09h. Teilen

Vor zwei Wochen stieß er vor einem Landgut in Valladolid mit Champagner an, um mit der Presse die Hochzeit seiner Tochter Stella del Carmen zu feiern. Vergangenen Freitag tat er dies mit süßem Wein aus Málaga in seinem Teatro del Soho, um die Rückkehr des Musicals 'Godspell' zu präsentieren. Antonio Banderas greift damit eine Tradition der Theaterpremieren aus der Zeit auf, als er dieses Musical im Teatro Cervantes in den 1970er Jahren entdeckte.

Der Schauspieler und Regisseur aus Málaga übernimmt die Leitung einer neuen Version des Musicals, das Emilio Aragón vor drei Jahren auf dieser Bühne inszenierte. Dies war ein «durchschlagender und kurzer» Erfolg, weshalb er es unter seiner Leitung wieder aufnehmen wollte, mit neuen Darstellern und in dem 'Broadway-Format', das er bei 'Gypsy' ausprobiert hat, das Mittagsvorstellungen mit Brunch beinhaltet und vom 30. Oktober bis zum 11. Januar auf dem Programm steht (Eintritt ab 25 Euro). «Ich hatte große Lust, mich mit diesen Liedern und dieser Geschichte auseinanderzusetzen», erklärt er.

Vor allem in diesem Moment. In einer Welt mit «Konflikten auf allen Ebenen» greift Banderas die Botschaft von «Gerechtigkeit und Frieden» wieder auf, die die Jugend der 1960er Jahre mitten im Vietnamkrieg forderte und die den Ursprung von Musicals wie 'Godspell', 'Hair' und 'Jesus Christ Superstar' bildet.

Deshalb wird in seiner Überarbeitung des Werks von John-Michael Tebelak und Stephen Schwartz die Konfrontation, die außerhalb der Bühne stattfindet, «sehr verstärkt». Die Figuren befinden sich in einem Tempel oder einer Kirche in Trümmern, während draußen der Krieg tobt. Es sind «unterdrückte Menschen an einem geschlossenen Ort, die sich mit Hilfe der Evangelien eine Parallelwelt erschaffen, die es ihnen ermöglicht, von einer besseren Welt zu träumen». Von Anfang an entpuppt sich diese Gruppe von Menschen als Schauspieler, wobei Banderas sich die Freiheit nimmt, Theater im Theater zu machen.

Theaterclub an der UMA

Die Botschaft Jesu, so behauptet er, «hat auch heute noch große Kraft». «Und ich spreche nicht als Christ, sondern als einfacher Bürger», fügt er hinzu. Liebe, Vergebung, Nächstenliebe, Demut... «Themen, die wir als kitschig empfinden, weil die Welt, mit der wir konfrontiert sind, so verquer ist, dass man als dumm gilt, wenn man den anderen nicht über den Tisch zieht», reflektiert er. Und er fügt hinzu: «Wir leben in einer Zeit, in der es viel zu leicht ist, zu dem zu werden, was wir verabscheuen». Um dieser Realität entgegenzuwirken, ruft er dazu auf, ins Theater zu gehen. Vor allem junge Menschen möchte er mit einem Theaterclub-Projekt an der UMA ansprechen. «Es ist sehr gesund, sehr rein und für die mentale Gesundheit hilfreich», argumentiert er, nachdem er den Anstieg der Selbstmordrate unter Jugendlichen beklagt hat. Ein Teil des Problems, so versichert er, liege in der «Aufmerksamkeitsdefizitstörung», die die Handy-Displays bei den Jugendlichen verursacht haben.

'Godspell' vereint eine sehr junge, aber bestens vorbereitete Besetzung. «Sie sind sehr stark, es ist, als hätte man mir einen Ferrari geschenkt, der sich leicht fahren lässt», versichert Banderas. Es sind wieder Künstler aus früheren Soho-Musicals dabei, wie die an der Schauspielschule von Málaga ausgebildeten Roko, Aaron Cobos und Paula Díaz sowie die Mexikanerin Estibalitz Ruiz und Hugo Ruiz. Angie Fernández fällt nach einer Verletzung während der Proben aus. Aber es kommen neue Mitglieder zur Familie hinzu, wie Ferrán Faba, der die Rolle eines zeitgenössischen Jesus mit Superman-T-Shirt übernimmt. «Es ist eine Botschaft, die im kollektiven Bewusstsein verankert ist: In jedem von uns steckt ein Jesus. Antonio hilft mir dabei, dieses Etwas in mir zu finden, ich muss es aus meiner eigenen Wahrheit heraus finden», erklärt Faba.

Das Musical umfasst 16 Lieder, einige davon sehr bekannt. «Wir stehen zwei Stunden lang auf der Bühne und singen sie alle. Es ist verrückt, jeder hat eine andere musikalische Linie», erklärt Hugo Ruiz, Judas in der Fiktion, der Erzfeind Jesu in einer Version, in der auch die Spannung zwischen den beiden betont wird. Für die Pressepräsentation interpretierten sie drei Musiknummern, perfekt abgestimmt und mit einer einzigartigen Ästhetik, die sich zeitlich nicht einordnen lässt, wie dystopische Hippies, mit Schlaghosen und Rüschen, aber auch mit Clownschminke.

Mit 'Godspell' verstärkt Banderas sein Engagement für neue Zielgruppen, das er bereits mit 'Gypsy' begonnen hat. So werden samstags und sonntags Vorstellungen um 14 Uhr geboten mit der Möglichkeit, vorher einen Brunch (für 16 Euro) in den Restaurants zu genießen. Die restlichen Vorstellungen beginnen um 19 Uhr. Außerdem gibt es wieder kostenlose Busse aus Rincón de la Victoria, Antequera, Marbella, Ronda und Alhaurín de la Torre, um die Anreise aus der Provinz zu erleichtern. Nähere Information und Karten im Teatro del Soho (C/Córdoba 13) und auf der Website https://teatrodelsoho.com/.