Bobastro, die rebellische Stadt, die vom Gebirge im Landesinneren Málagas aus das Emirat Córdoba herausforderte

Überreste der Höhlenkirche von Bobastro, die in den Fels gehauen wurde und als frühester mozarabischer Bau in der Gegend gilt, inmitten der Landschaft der Mesas de Villaverde.

Julio J. Portabales Ardales Samstag, 13. Dezember 2025

In den Mesas de Villaverde, wo heute nur noch verwitterte Mauern und eine in den Fels gehauene Kirche stehen, entstand vor elf Jahrhunderten, genauer gesagt zwischen 880 und 928, eine Stadt, die die mächtigste Macht im Süden der Halbinsel in Bedrängnis bringen konnte. Dort, versteckt zwischen den Felsen, liegt Bobastro, eine Ruinenstätte, die die Erinnerung an eine rebellische Stadt bewahrt. Es war weder ein verlorenes Dorf noch eine improvisierte Zuflucht. Es war die Hauptstadt eines politischen Projekts, das fast ein halbes Jahrhundert lang den Emiren von Córdoba trotzte. Eine exzentrische Stadt voller Widersprüche, erbaut, um der Welt eine Botschaft zu senden, und heute einer der beliebtesten Orte der Gemeinde Ardales in Málaga.

In der Geschichte wird Bobastro oft als Militärsiedlung oder mozarabische Stadt beschrieben, aber was hier geschah, war komplexer. Der Aufstand entstand in einer vollständig islamisierten Gesellschaft, richtete sich jedoch gegen eben dieses politische und religiöse System. Es handelte sich nicht um einen isolierten Protest, sondern um eine direkte Herausforderung des Staates. Ibn Hafsún agierte keineswegs als lokaler Anführer, sondern strebte eine Position an, die er niemals offen zugegeben hätte: Er wollte Emir werden, jemand mit genügend Autorität, um Córdoba die Macht streitig zu machen.

Diese Rolle übernahm dieser Ort. Die durch ihre Orografie geschützte und schwer zu belagernde Enklave ermöglichte es dem Rebellenführer, seine Macht zu organisieren, Unterstützung zu gewinnen und eine Bewegung zu konstruieren, die zahlreiche unzufriedene Gruppen anzog. Über Jahre hinweg dehnte er seinen Einfluss auf Satellitenstädte, Burgen und Burgvögte aus, die nach und nach in seinen Bann gerieten. Manchmal schlossen sie sich aus Sympathie an, manchmal aus purem Druck. Die Chroniken enthalten harte Sätze, die die Logik der damaligen Zeit widerspiegeln: „Entweder du gehst oder ich töte dich«, warnte er einige lokale Anführer. Seine Expansion war so überzeugend, dass die Umayyaden mehr als ein Jahrzehnt lang nicht in der Lage waren, seinen Vormarsch aufzuhalten.

An dieser Stelle hilft der Blick des Archäologen Pedro Cantalejo, seit 1985 Direktor des Netzwerks für Kulturerbe von Guadalteba, zu verstehen, warum Bobastro so schwer einzuordnen ist. Cantalejo betont, dass es sich nicht um eine konventionelle mittelalterliche Ausgrabungsstätte handelt. „Es ist ein hybrides Phänomen. Wir kennen weder seine Vorgeschichte noch seine spätere Entwicklung genau. Es passt nicht in das übliche Schema, weil es an sich ein Widerspruch ist«, erklärt er. Für ihn liegt der Schlüssel darin, dass Ibn Hafsún versuchte, eine Parallelmacht aufzubauen, indem er einige Elemente des Staates, den er bekämpfte, reproduzierte, aber andere, völlig gegensätzliche Elemente hinzufügte, um seine Legitimität zu stärken.

Diese Mischung spiegelt sich deutlich in der Architektur wider. Cantalejo erinnert daran, dass Ibn Hafsún eine Festung nach muslimischen Militärvorbildern errichtete, aber gleichzeitig Kirchen gründete, die an die hispanisch-römische Tradition erinnerten. Die wichtigste davon, die in den Fels gehauen wurde, gilt als die früheste mozarabische Kirche der Region. „Es handelt sich praktisch um eine antike Basilika, deren einzige Neuerung die Hufeisenbögen sind. Ihr Design ist von der römischen und westgotischen Welt inspiriert«, erklärt der Archäologe. Die Koexistenz einer Emir-Festung mit christlichen Tempeln innerhalb derselben rebellischen Stadt zeigt, inwieweit die Stadt dazu gedacht war, politische Botschaften zu vermitteln. Bobastro war, in den Worten von Cantalejo, „ein Schaufenster«.

Bei Ausgrabungen wurden auch Wohnhäuser entdeckt, die zeigen, dass es sich nicht um eine behelfsmäßige Unterkunft, sondern um eine stabile Siedlung handelte. Neben der Hauptkirche gab es eine kleinere Kirche, von der ein Teil der Apsis und der Ikonostase erhalten geblieben ist. All dies bildete einen städtischen Kern, der das tägliche Leben, militärische Macht und einen sorgfältig ausgearbeiteten symbolischen Diskurs miteinander verband.

Der Fall von Bobastro

Der Fall von Bobastro im Jahr 928 fiel mit einem entscheidenden Machtwechsel zusammen. Abderramán III. erklärte sich zum Kalifen und festigte ein zentralistisches und stabileres politisches System. Für Cantalejo war diese Geste wichtiger als die Niederlage der Stadt selbst. Die Zerstörung von Bobastro und die Zerstreuung seiner Bewohner sollten auch den symbolischen Abschluss einer Ära darstellen.

Wer heute die Ausgrabungsstätte besucht, findet Spuren einer Stadt, die einst beeindruckend gewesen sein muss. Cantalejo betont, dass diese Enklave beweist, dass es selbst in scheinbar unwirtlichen Gebieten komplexe Bevölkerungsgruppen gab, die in der Lage waren, eigene politische Strukturen aufzubauen. Er ist der Meinung, dass Bobastro eine perfekte Ergänzung für Besucher des Caminito del Rey ist, räumt jedoch ein, dass man dafür Zeit, Ruhe und ein gewisses Interesse für Geschichte mitbringen muss. „Es ist nicht so, dass es den Leuten nicht gefallen würde«, sagt er, „aber manchmal fällt es schwer, sich zu entscheiden. Um Bobastro wirklich zu verstehen, muss man sich Zeit nehmen und sich führen lassen.«

Elf Jahrhunderte später wirft die ehemalige Rebellenhauptstadt noch immer Fragen auf. Ihre Geschichte ist die einer Stadt, die mehr sein wollte, als sie letztendlich wurde, ein Projekt, das zwischen Widersprüchen und Ambitionen entstand, die noch heute an ihren Mauern abzulesen sind. Ein Ort, der, wie Cantalejo zusammenfasst, „in keine Kategorie passt« und vielleicht gerade deshalb weiterhin fasziniert.

Die Ruinen von Bobastro können in den Wintermonaten Dienstag bis Sonntag von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Der Eintrittspreis in das eingezäunte Gelände beträgt drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder und Rentner. Weitere Informationen unter Tel.: 952 458 046.