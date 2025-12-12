Clarence Jazz Club in Torremolinos feiert zwölften Geburtstag mit Konzerten von Andrea Motis

Beatice Lavalle Torremolinos Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Der Clarence Jazz Club feiert diese Woche sein zwölfjähriges Bestehen. In diesen Jahren hat er sich mit rund 2.500 Events und einem kontinuierlichen Programm mit sowohl spanischen als auch internationalen Künstlern in einen der bedeutendsten spanischen Clubs dieses Genres verwandelt. Im Laufe seines Bestehens haben Künstler wie Chano Domínguez, Diego Amador, Jorge Pardo, Perico Sambeat, Javier Ruibal, Caramelo de Cuba, PepeRivero, Steve Coleman, Scott Hamilton, Horacio «El Negro» Hernández, Gary Bartz, Weedie Braimah, Seamus Blake und viele mehr auf seiner Bühne gestanden.

Um den Geburtstag zu feiern, werden am 12. und 13. Dezember zwei Konzerte mit der Sängerin und Trompeterin Andrea Motis, einer der bedeutendsten Jazz-Musikerinnen Spaniens, geboten. Motis, die schon mehrmals im Cervantes-Theater von Málaga zu sehen war, wurde mit nur 16 Jahren von Quincy Jones eingeladen, mit seiner Band auf dem Jazz-Festival von Perelada aufzutreten. Die Musikerin, die mit Künstlern wie Milton Nascimento, Omara Portuondo und Esperanza Spalding zusammengearbeitet hat, hat zehn Alben in unterschiedlichen Stilen von Jazz über Funk bis hin zu brasilianischen Rhythmen veröffentlicht.

Bei den Konzerten im Clarence Jazz Club wird sie von dem brasilianischen Gitarristen Jurandir da Silva begleitet. Im Rahmen der Geburtstagsfeier wird zudem der Musiker und Festivalprogrammgestalter José Javier Denis Ventosa für seinen Einsatz für den Jazz ausgezeichnet.

C/Danza Invisible 8. 12. und 13. Dezember, 22 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 28 bis 45 Euro und sind auf der Website www.clarencejazzclub.com erhältlich.