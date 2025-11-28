In der Serranía de Ronda wird der junge Wein mit Festen in Cartajima und Atajate begrüßt

Beatrice Lavalle Cartajima Freitag, 28. November 2025 Teilen

Neben dem dem Most und Wurstprodukten gewidmeten Fest, das am 30. November in der Axarquía-Gemeinde Colmenar veranstaltet wird (siehe Seite 28), finden auch in der Serranía de Ronda mehrere dem jungen Wein gewidmete Feste statt. In Cartajima wird am 29. November die 19. Ausgabe der traditionellen Cata de Mosto gefeiert, die im vergangenen Jahr von der Diputación zum touristisch einzigartigen Fest gekürt wurde. Die Bewohner der Gemeinde, die ihren eigenen Wein produzieren, stellen der Organisation dafür Kostproben ihres Tropfens zu Verfügung. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr mit einem Konzert des Orchesters Jopma auf der Plaza de la Iglesia. Danach verlagert sich das Fest auf die Plaza Virgen del Rosario, wo eine Jury die Weine kostet und bewertet. Um 13 Uhr findet ein Konzert von Macarena Albarracín statt und ab 14.30 Uhr kann man die Weine probieren (10 Euro für Jarrillo [Tasse], Weinprobe und zwei Gerichte). Ab 16 Uhr sorgen verschiedene Orchester für Unterhaltung, um 19.30 Uhr wird ein Dessertwettbewerb mit Kastanien veranstaltet und in der Calle Ancha kann den ganzen Tag über ein Markt mit lokalen Produkten besucht werden. In der nahegelegenen Gemeinde Atajate, in der ebenfalls zahlreiche Familien ihren eigenen Wein herstellen, findet am 29. November die Fiesta del Mosto statt. Mittags kann man die jungen Wein der Gemeinde in Begleitung von Kostproben typischer Gerichte kosten.

Information zu den Festen auf auf www.cartajima.es/ und www.atajate.es/.