André Rieu, der Rockstar der klassischen Musik kommt nach Málaga: «Ich bin ein ganz normaler Typ»

Auf dem Vrijthof, dem größten Platz in Maastricht, hat jemand einen Zettel an einen Laternenpfahl geklebt, auf dem handschriftlich zu lesen ist: «André Rieu is unne wikser» (André Rieu ist ein Zauberer). Ein paar Meter weiter prangt sein Foto auf der Titelseite der Speisekarte eines der Restaurants in der Umgebung. Es ist zwar erst Oktober, aber seine Konzerte im Juli sind bereits angekündigt. Der Geiger und Dirigent André Rieu (1949 in Maastricht geboren) wird dort im kommenden Sommer mit seinem Orchester vor Tausenden von Menschen an zwölf aufeinander folgenden Abenden auftreten, für die es bereits eine Warteliste gibt. Dieses Ereignis ist in der niederländischen Stadt von solcher Bedeutung, dass es in den Maastrichter Souvenirläden ein eigenes Puzzle gibt. Aber man muss gar nicht so weit gehen, um herauszufinden, was diesen Musiker so einzigartig macht: Am 26. und 27. Januar wird er im Palacio de los Deportes Martín Carpena in Málaga auftreten. Einer der Termine ist schon fast ausverkauft.

«Jeder kennt mich, ja, aber das ist in Ordnung. Gestern ging ich in den Laden, um Zwiebeln zu kaufen, weil ich eine Tomatensuppe kochen wollte, ich bin also ein ganz normaler Typ», sagt André Rieu. Er sagt dies in einem der Zimmer seines Schlosses in Maastricht, am Fuße der Maas, wo er mit seiner Familie lebt und wo sich der Hauptsitz seines Unternehmens befindet, einer Musikfirma mit 130 Angestellten. «Und es gibt noch mehr, die freiberuflich tätig sind», betont er. Mit seinem Orchester, dem Johann-Strauß-Orchester, ist es ihm gelungen, einen einzigartigen Stil zu schaffen, bei dem sich Walzer und Opernarien mit Filmmusik, Liedern aus berühmten Musicals und größten Hits der Popmusik mischen.

«Ich bin froh, dass ich ein Schloss und eine Stradivari habe, aber ich bin der gleiche Typ wie vorher. Ich bin nicht neidisch auf Elon Musk, weil er mehr Geld hat als ich».

Von Strauss' «Blauer Donau» und Schostakowitschs «Sinfonie Nr. 2» geht er zu Los del Ríos «La Macarena» und Gloria Gaynors «I will survive» über, ohne mit der Wimper zu zucken, trotz der Sprünge, die er auch auf der Bühne macht. Alles auf seiner über 300 Jahre alten Stradivari-Geige und mit einer Aura des Wiener Walzers in Rhythmus und Ästhetik. Jeder Ort, an dem er vorbeikommt, verwandelt sich in einen palastartigen Salon mit aufwendigen Kulissen, riesigen Leinwänden und Lichtspielen. Das Ergebnis ist atemberaubend und mitreißend. Die Männer seines Orchesters und Chors tragen Gehröcke und die Frauen pompöse und farbenfrohe lange Kleider, die André Rieu selbst entwirft. «Wenn man sich klassische Musik anschaut, sieht man fantastische Orchester, aber sie sind alle schwarz. Sie sehen aus, als ob sie tot wären. Ich liebe es, schöne Dinge anzuschauen. Das Licht, die Farben, die Blumen, warum nicht», fragt er.

26 y 27 de enero.

Palacio de los Deportes Martín Carpena.

Von 64,90 bis 170,50 euros.

Weitere Informationen Webseite von André Rieu.

Mit diesem Ansatz und seinem unbestreitbaren Charisma bewegt Andre Rieu mehr als 700.000 Zuschauer pro Jahr, hat 20 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, YouTube), mehr als zwei Millionen monatliche Hörer auf Spotify und hat rund 40 Millionen Alben verkauft. Die nächste, «Thank You, Johann Strauss!», wird am 7. November für 35 Euro veröffentlicht.

Und er ist absolut transversal. Schauen Sie sich nur die vielen Videos seiner Konzerte im Internet an - einige davon haben über 200 Millionen Aufrufe -, auf denen junge und alte Menschen, verliebte Paare und Gruppen von Freunden zu sehen sind. «Sie kommen gerne, weil sie gerührt sind (...) Ich möchte sie zum Weinen, Lachen und Tanzen bringen. Wir reisen nicht um die Welt, um zu zeigen, wie gut wir sind. Nein, wir wollen einen schönen Abend miteinander verbringen», argumentiert er. Und die Bilder ihrer Auftritte bestätigen seine Aussage.

-Fühlen Sie sich bei so viel Applaus und Fans wie ein Rockstar?

-Ich weiß nicht, was es heißt, ein Rockstar zu sein. Ich bin ich selbst. Vielleicht solltest du den Rockstar fragen: Hast du dich jemals wie André Rieu gefühlt?

Aber jenseits des Scherzes ist er sich des Phänomens, das seine Marke darstellt, durchaus bewusst. Wenn Robbie Williams auf seiner letzten Europatournee ein Konzert in der litauischen Stadt Kaunas gegeben hat, wird er zwei geben. In Madrid wird er in der Movistar Arena auftreten, in Valencia die Roig Arena eröffnen, in Barcelona im Palau Sant Jordi spielen und zwei Abende in der Carpena in Málaga absolvieren - alles Veranstaltungsorte, die normalerweise den großen Namen der Rock- und Popmusik vorbehalten sind. Und für André Rieu. «Das kommt vor. Schauen Sie. Ich bin hier», sagt er.

Wie erklären Sie sich das? «Ich denke, die Menschen wollen glücklich sein und alles vergessen.» Seine Konzerte, sagt er, sind eine Abkopplung von der Realität. Er bedauert, dass es heute nur «rechts oder links» zu geben scheint. «Das ist nicht richtig. Meine Musik bringt die Menschen zusammen. Ich frage nicht, ob ihr katholisch, rechts, links oder was auch immer seid. Setzt euch zusammen und amüsiert euch. Er ist besorgt über die Weltlage, bleibt aber positiv. »Wir sollten das Wort Hoffnung nie aufgeben. Es gibt uns Energie, um weiterzumachen.

Der Geiger verteidigt eine Musik, die frei von Vorurteilen ist («Ich habe keine, aber die Klassiker schon»), die sich mit dem breiten Publikum verbindet, und hat kein Verständnis für diejenigen, die ein Symphonieorchester dafür kritisieren, dass es sich mit jeder Art von Repertoire beschäftigt. «Ich spiele die Musik, die mein Herz berührt. Es spielt keine Rolle, was es ist, solange ich das Gefühl habe: 'Ah, das ist gut'», erklärt er. Can't help falling in you', 'Lonely Shepherd', 'Edelweiss', 'Voilà', das Intermezzo aus 'Cavalleria rusticana'? Alles hat seinen Platz auf seiner Geige. Wer weiß, ob er sich nicht eines Tages auch an einen Reggaeton wagen wird. Darauf angesprochen, gesteht er, dass er das Genre nicht kennt und schlägt sofort einen Song auf seinem Handy nach. «Ist das diese Art von Musik? Ich liebe sie. Aber mein Konzert ist letztendlich wie Sex, weißt du? Ich stelle ein Programm zusammen, ich stelle es zusammen, ich stelle es zusammen, und dann boom! Dann kommt die Explosion. Also werde ich nicht damit anfangen», argumentiert er lachend. Aber er verrät sein Repertoire nicht. «Die Leute wissen nicht, was ich spielen werde, aber sie kommen, weil sie wissen, dass sie einen unvergesslichen Abend erleben werden».

Er hat den Schlüssel zum Erfolg in einem Genre gefunden, das in der Minderheit ist. Aber die Formel ist unnachahmlich. «Ich glaube, es liegt an meinem Charakter. Ich wurde an einem Sonntag geboren. Ich habe einen fröhlichen Charakter. Ich mag Humor, ich lache gerne und ich mag den Kontakt mit Menschen. Ich schaue den Leuten gerne in die Augen, und das tue ich auch auf der Bühne», sagt er.

Disziplin und Träume

Hinter seinem Projekt stecken «viel Energie, viel Disziplin und viele Träume». Manche davon hätten ihn fast den Ruin gekostet, wie 2008, als er für seine Konzerte eine Nachbildung des Wiener Schlosses Schönbrunn bauen wollte. «Es war dumm. Es war zu groß, es war nicht nötig.»

Aber das große Denken hat sein Leben verändert. Er sagt, er habe sein Orchester gegründet, weil er in einem «normalen Sinfonieorchester» «nicht glücklich» war. «Meine Kollegen sprachen nur über Gewerkschaften und mehr Geld, ob es zu heiß oder zu kalt war. Niemand hat wirklich Musik gemacht», sagt er. Es war seine Frau Marjorie, die ihm den Anstoß gab, einen Wechsel zu wagen. «Sie sagte: 'Ich weiß, dass du einen Traum hast, also verfolge ihn, und ich werde das Geld verdienen'. Das hat sie getan, und so hatte ich Zeit, mein eigenes Orchester zu gründen. Am Anfang waren wir zwölf, jetzt sind wir 80», sagt er stolz.

Als er anfing, hatte er ihnen «nicht viel Geld» zu bieten, aber er versprach, «die Welt zu bereisen». Und dieses Versprechen hält er auch heute noch ein. In den nächsten Monaten wird er in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Deutschland, Rumänien, Österreich, in die Slowakei, nach Kroatien, Slowenien, Ungarn... reisen. Aber er kehrt immer wieder an denselben Ort zurück, in seine Heimatstadt Maastricht.

Er ist von den Abenteuern von Tim und Struppi begeistert und sagt, dass er schon immer ein französisches Schloss wie in den Zeichnungen von Hergé haben wollte. «Es war viel größer als dieses hier. Aber hier in Maastricht gibt es kein französisches Schloss. Es gibt nur ein Schloss. Und das ist das, das uns empfängt, Huis De Torentjes, das 'Haus der Türmchen' auf Niederländisch, ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit einer legendären Geschichte: Es heißt, dass der echte D'Artagnan, der Musketier, der Dumas inspirierte, hier sein letztes Frühstück einnahm, bevor er bei der Belagerung von Maastricht starb. Eine Skulptur im Garten erinnert an ihn. »Natürlich bin ich froh, dass ich ein Schloss und eine Stradivari habe. Aber ich bin derselbe Typ wie früher. Ich bin nicht neidisch auf Elon Musk, weil er mehr Geld hat als ich. Ganz und gar nicht. Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe«, sagt er abschließend.