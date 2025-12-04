Sur Deutsche

Das Plakat der Show. AYUNTAMIENTO MÁLAGA
Opern-Show 'Ópera & Zarzuela Dreams' kommt in den Sportpalast von Málaga

Die Fusion aus Theater, Film und Musik vereint Opernsänger, Chöre, Orchester und Ballett in einer spektakulären Inszenierung

B. LAVALLE

MÁLAGA.

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Der Palacio de Deportes José María Martín Carpena wird am 27. Dezember die Opern-Show 'Ópera & Zarzuela Dreams' beherbergen, die eine Auswahl von 20 Arien aus Opern und Zarzuelas (spanische Operette) in einer spektakulären Inszenierung mit Sängern, Chören, Orchester und Ballett bieten wird. Unter anderem werden so berühmte Werke wie der 'Brindis' aus 'La Traviata', 'Un bel dì vedremo' aus 'Madame Butterfly', 'Una furtiva lacrima' aus 'L'Elisir d'Amore', 'La habanera' aus 'Carmen', 'La donna è mobile' aus 'Rigoletto', 'Figaro' aus 'Il Barbiere di Siviglia' und 'Nessun dorma' aus 'Turandot' zu hören sein.

Das Event wurde vergangene Woche von der Kulturstadträtin Mariana Pineda, dem Regisseur der Show, Álvaro Sáenz de Heredia, und Javier Bahillo, Manager der Gruppe IMC, die das Konzert organisert, präsentiert.

Ziel dieser Initiative ist, durch eine Auswahl bekannter Arien und einer universellen Show, die sich an die ganze Familie richtet, die Oper auf unterhaltsame Weise einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Für die Bühnenbildgestaltung wird auf spektakuläre Projektionen auf einer elf mal vier Metergroßen Led-Leinwand zurückgegriffen. Zu den 20 verschiedenen Bühnenbildern werden synchronisiert die Künstler auftreten und so eine Fusion aus Theater, Film und Musik geboten.

Das Sinfonieorchester Málaga wird bei dieser Show die Tenöre Bernardino Atienza, Juan Carlos Barona und José Darío Cano, den Bariton Antonio Torres sowie die Sopranistin Eduvigis Monagas und die Mezzosopranistin Paola Leguizamón begleiten. Als Tänzer werden Fernando Martín, Fanny Corral, Javier Churiaque und Aroa Campos mitwirken.

Die Show findet am 27. Dezember um 20.30 Uhr statt, die Eintrittskarten kosten zwischen 37 und 190 Euro und sind auf der Website www.operayzarzuela.com erhältlich.

