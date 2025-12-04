Teatro del Soho wartet mit Tanzfestival auf und führt die Förderung von Talenten aus Málaga fort

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Vergangene Woche wurde im Rahmen eines Informationsfrühstückes, an dem überraschenderweise der Betreiber des Theaters, Antonio Banderas, persönlich teilnahm, der Rest der Spielzeit des Teatro del Soho CaixaBank präsentiert. Für das kommende Jahr hat das Theater ein intensives Programm mit einigen Neuheiten vorgestellt. So wird erstmals die neue, von Banderas angeregte Tanzreihe 'TIPTOE Soho International Dance Festival' veranstaltet. Bei dem von der vielprämierten Tänzerin Lucía Lacarra geleiteten Festival werden vom 11. bis 19. April auch internationale Ballettensembles zu sehen sein. Am 11. und 12. April wird das Malandain Ballet Biarritz 'Les Saisons' präsentieren, am 14. April tritt das Bavarian Junior Ballet, das Jugendballett der Bayrischen Oper in München, auf, am 16. und 17. April ist das französische Ensemble Käfig aus Paris mit 'Folia' zu sehen, am 18. April zeigt das Lucía Lacarra Ballet 'Fordlandia' und am 19. April beschließt dieses Ensemble das Festival mit 'Lost Letters'.

Im Rahmen dieses Festivals wird das deutsche Ensemble zudem am 13. April ein Casting für junge Tanzschüler zwischen 17 und 21 Jahren durchführen. Die beiden dort ausgewählten Tänzer erhalten die Möglichkeit, sich in dem renommierten Ballett ausbilden zu lassen und mit ihm auf Tournee zu gehen. Interessierte Tänzer können sich bis 31. Januar für das Casting bewerben (nähere Information auf der Website des Theaters).

Vor Beginn dieses neuen Tanzfestivals stehen jedoch noch zahlreiche andere interessante Veranstaltungen auf dem Programm. Bis zum 11. Januar ist noch die Neuauflage des Musicals 'Godspell' zu sehen. Am 16. Januar beginnt die Reihe 'Flamenco en el Soho' mit einem Auftritt des Tänzers Farruquito, der mit seinem Quintett auftreten wird. Im Rahmen der Flamenco-Reihe werden zudem Sänger Manuel Lombo (27. März), der in diesem Fall von einem Pianisten begleitet wird; die Sängerin Argentina (8. Mai) und das Ensemble der Tänzerin La Lupi (9.Mai) zu sehen sein.

Vom 29. Januar bis zum 1.Februar steht die von der Schauspielerin und Regisseurin Alessandra García geleitete Reihe experimentellen Theaters 'Autóctonxs by San Miguel' auf dem Programm, die in ihrer diesjährigen Ausgabe Werke wie 'AYOUB' der Argentinierin Marina Otero, nach Worten Garcías ein «beeindruckendes, performatives» Werk und 'Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía', ein wegen seiner explizite Nacktszenen sehr gewagtes Stück, umfasst.

Das Hausorchester Larios Pop del Soho wird am 7. und 8. Februar unter Leitung seines Dirigenten Arturo Díez Boscovich Konzerte mit Filmmelodien bieten. Vom 12. bis zum 14. Februar wird das Musiktheaterstück 'Goya - La melodía de una leyenda', das anhand von 24 Songs das Leben de Malers Francisco de Goya durchläuft, aufgeführt.

Am 20. und 21. März wird das traditionelle Konzert zur Semana Santa des Orchesters Larios Pop veranstaltet. Ebenfalls von Hausdirigent Díez Boscovich geleitet, kann man bei dieser Konzert-Show, die von beeindruckenden Projektionen der Prozessionen Málagas begleitet wird, in die Klänge der andalusischen Osterwoche eintauchen.

Nach der erwähnten Tanzreihe im April steht vom 21. Mai bis 7. Juni das Musical 'Tootsie, la sitcom musical', die auf dem Oscar-prämierten Film mit Dustin Hoffman y Jessica Lange basiert, auf dem Programm.

Das George Gershwin gewidmete Konzert 'Gershwin in blue', des Orchesters Larios Pop, das in diesem Fall von dem Pianisten Marcos Castilla begleitet wird, beschließt am 18. und 19. Juli die Saison des Theaters, das in dieser Spielzeit auch verschiedene klassische und zeitgenössische Theaterstücke bietet.

Das ausführliche Programm und Karten sind am Kassenschalter des Theaters (C/Córdoba 13) sowie auf der Website https://teatrodelsoho.com/ erhältlich.