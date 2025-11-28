Sur Deutsche

Bei dem Fest wird auch musikalische Unterhaltung geboten. AYTO. TOTALÁN
Totalán feiert seine traditionelle Gastronomie mit der Fiesta de la Chanfaina

Am 30. November kann man um 15 Uhr auf der Plaza de Antonio Molina diesen traditionellen Kartoffeleintopf kosten

Beatrice Lavalle

Totalán

Freitag, 28. November 2025

Am 30. November feiert die in der Nähe von Rincón de la Victoria gelegene Gemeinde Totalán ihre Fiesta de la Chanfaina, bei der man um 15 Uhr auf der Plaza de Antonio Molina diesen traditionellen Kartoffeleintopf kosten kann. Das Fest beginnt jedoch schon um 12 Uhr mit der Eröffnung des Kunsthandwerksmarktes und um 12.30 Uhr sorgen Verdiales-Gruppen für Unterhaltung. Das musikalische Programm wird, nach der Chanfaina-Kostprobe, ab 17 Uhr mit einem Konzert von Natalia Moralo fortgesetzt. Ab 19 Uhr lässt die Band Radio 80 das Fest ausklingen.

