Alpandeire feiert Tag des Fray Leopoldo

Dietmar Förster Älpandeire Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Am Samstag, 21. Juni gedenkt die Gemeinde Alpandeire erneut der Geburt ihres berühmtesten Einwohners, des seligen Fray Leopoldo, der am 24. Juni 1864, also vor 161 Jahren, in diesem schönen Dorf im Genal-Tal geboren wurde. Diese Feier wird seit 2011 in Alpandeire organisiert und Hunderte von Einheimischen und Besuchern nehmen an der Veranstaltung teil. Die Feierlichkeiten beginnen um 10.30 Uhr mit der Präsentation der Skulptur in der Kirche San Antonio de Padua, wo eine Reliquie von Fray Leopoldo geküsst wird. Gegen 11.30 Uhr gibt das Jugendorchester der Provinz Málaga ein Konzert auf der Plaza del Fray Leopoldo und danach findet eine Blumengabe vor seiner Skulptur statt.

Vom 21. bis zum 24. Juni, das ausführliche Programm ist auf der Facebookseite www.facebook.com/TurismoFrigiliana/ erhältlich