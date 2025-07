Blues-Festival auf der Plaza de Santa María in Antequera

Beatrice Lavalle Antequera Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Die Kirche Santa María bietet am 25. und 26. Juli den stilvollen Hintergrund des Blues-Festivals von Antequera, das dieses Jahr erstmals von dem Unternehmen MLMA Storm organisiert wird. Der argentinische Sänger und Gitarrist Chino Swingslide, eine der herausragendsten Figuren der Blues-Szene, und die Rhythm'n'Blues-, Soul- und Funk-Band Anne & The Blues Diggers machen am 25. Juli den Auftakt des Festivals. Am 26. Juli werden die von der Sängerin und Multiinstrumentalistin María Carbonell angeführte Band Blues Mood und die Madrider Rock and Roll, Rockabilly- und Blues-Band José Insaciable zu sehen sein.