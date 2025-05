Collegium Musicum feiert 50-jähriges Jubiläum

Beatrice Lavalle Fuengirola/Marbella Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Das intternationale aus Chor und Orchester bestehende Ensemble Collegium Musicum feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und bietet bei seinen Frühlingskonzerten in Fuengirola und Marbella ein ganz besonderes Progamm. Unter Mitwirkung von Gastsolisten aus Málaga, Italien und Schottland wird unter Leitung von Delyth Bressington Mozarts 'große' C-Moll-Messe und die Symphonie Nr. 40, eines der beliebtesten Werke des Kompnisten, interpetiert. Als Solisten werden Emma Morwood, Sophie Gallagher, Luis María Pacetti und José Antonio Ariza zu hören sein.

Fuengirola: Hotel IPV Palace: Playa del Castillo, Km 1018, Autovía A-7. Am 25. Mai um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 12 Euro und sind im IPV Palace Hotel, im Lepanto Café Fuengirola und ab 19 Uhr an der Abendkasse oder per E-Mail an info@colmus.org erhältlich.

Marbella: Plaza de la Iglesia. Am 27. Mai um 21 Uhr. Eintritt: Spende für Caritas.