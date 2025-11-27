Colmenar verteilt 3.000 Wurstbrötchen bei der 25. Ausgabe der Fiesta del Mosto y la Chacina

Isabel Méndez Colmenar Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Das Fest „Fiesta del Mosto y la Chacina de Colmenar« (Wein- und Wurstfest) feiert sein 25-jähriges Bestehen und wird am kommenden Sonntag, 30. November, mit einer Hommage an handwerklich hergestellte Produkte gefeiert. In den Straßen der Altstadt werden etwa fünfzehn Aussteller ihre Produkte anbieten, die verkostet und gekauft werden können, darunter Wurstwaren, Käse, Wein, natives Olivenöl, Honig, Brot und Süßigkeiten. Insgesamt stehen rund 90 verschiedene Produkte zum Verkauf.

Außerdem können die Besucher die Gastronomie in 16 Bars und Restaurants sowie einen Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk genießen. Um 16.30 Uhr findet ein Konzert von Álvaro García statt. Tagsüber kann man zudem die Ausstellung klassischer und historischer Autos des Club Alandalus besuchen.

Das Veranstaltungsprogramm beginnt um 11 Uhr mit Volkstänzen wie den Maragatas und dem Tag der offenen Tür des Honigmuseums (von 11 bis 14 Uhr). Bis 18 Uhr findet zudem ein Kunsthandwerksmarkt in Camino de Málaga statt, an dem auch Vereine aus der Gemeinde teilnehmen.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wird um 11.30 Uhr an einem der Ortseingänge, am Tor der Genossenschaft, eine Skulptur von Rafael Bravo zu Ehren des Festes eingeweiht. Um 12 Uhr hält der Koch Bosco Benítez, Chefkoch der Sendung „Tierra de Sabores« des Fernsehsenders Canal Sur, die Festrede.

Preisverleihung

Anschließend werden die vom Stadtrat und Asecol verliehenen Preise 2025 überreicht. Ebenso an das Gewinnerlokal der Tapas-Route. Im Anschluss beginnen die Verkostungen und Häppchen mit typischen Gerichten der Region, und um 12 Uhr werden 3.000 Sandwiches mit handwerklich hergestellten Wurstwaren aus den verschiedenen Metzgereien des Dorfes und 1.000 Liter Most verteilt.

Am Nachmittag finden der traditionelle Wettbewerb der Wursthersteller, die Verlosung von Wurstpaketen unter den Teilnehmern einer Umfrage und das Konzert von Álvaro García (16.30 Uhr) statt.