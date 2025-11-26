Dänische Künstlerin aus Mijas zeigt ihre zweite Ausstellung an der Costa del Sol

Tony Bryant Mijas Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Nachdem sie ihre Tätigkeit als Koordinatorin der Ausländerbehörde im Rathaus von Mijas beendet hatte, widmete Anette Skou - von den Spaniern lässt sie sich der Einfachheit wegen Ana Skou nennen - den größten Teil ihrer Freizeit der Herstellung von Terrakotta-Skulpturen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in ihrer neuen Ausstellung The World of Ana II zu sehen, die vom 28. November bis zum 26. Dezember im Escandi Design Space in Mijas zu sehen sein wird. Bei den Skulpturen handelt es sich um Unikate aus Steingut, schwarzem und weißem Ton, die nach dem Brennen ihre natürliche Farbe behalten, während andere mit natürlichen Pigmenten und Acrylfarben gefärbt sind.

«Wenn ich mich in mein Atelier begebe, weiß ich nie genau, was entstehen wird, da ich selten Vorzeichnungen anfertige. Automatisch und natürlich tauchen die unerwartetsten Figuren auf, die immer von poetischen Botschaften durchdrungen sind», erklärt der Künstler.

Skou erklärt, dass sie damit zu einer frühen Berufung zurückkehrt. «Als Teenager wollte ich in meiner Heimat Dänemark Bildende Kunst studieren, aber aufgrund der Lebensumstände habe ich mich hier niedergelassen, und bis jetzt hatte ich nicht genug Zeit, um mich dem Schaffen zu widmen», sagt sie.

Kunst für einen wohltätigen Zweck

Die Ausstellung hat auch einen ausgeprägten karitativen Schwerpunkt. Zehn Prozent der Verkäufe der Skulpturen und Artikel von Escandi Design, die während der Eröffnung getätigt werden, werden an das Projekt der Lebensmittelbank in Mijas gespendet, das von Soroptimist International Costa del Sol geleitet wird, einer Organisation, mit der der Künstler aktiv zusammenarbeitet.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr statt und wird von Morton und Green mit Live-Musik begleitet.