Designer aus Málaga bevölkern am langen Wochenende im Dezember die Plaza de la Marina

Isabel Méndez Málaga Donnerstag, 4. Dezember 2025

Lokales Talent und Kreativität werden am langen Wochendende im Zentrum von Málaga präsentiert. Vom 5. bis 8. Dezember findet auf der Plaza de la Marina der Pop-up-Store von Málaga en la Moda statt, der von 11 bis 22 Uhr kostenlos besucht werden kann.

Die Besucher können Marken entdecken, die sich der Plattform Málaga de Moda angeschlossen haben, die von der Provinzregierung ins Leben gerufen wurde und verschiedene Designer zusammenbringt. Außerdem erhalten Besucher beim Kauf von Artikeln exklusive Geschenke.

Zu den Marken aus Málaga, die an dieser Initiative teilnehmen, gehören Julieta Brand, Meibool, Un Querer, Todo mal gracias, D la Esperanza complementos, Julieth, Para ti complementos, Málaga Artesana, Essencial by EM, Ana Lanas, Tricotra Moda, Artenisha, Elegancia Barroca, Magdala Bisutería, Pata de Koala, Berillus store, Montecolina, Adela Alemany Atelier, Mi pequeña nubecita, Dale socks, Lucy Clip, Benchmark Brand, Shamat und Bumprs brand.