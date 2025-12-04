Messe «Sabor a Málaga» mit lokalen Produkten wieder bis Dienstag am Paseo del Parque

SUR Málaga Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Die «Feria Sabor a Málaga» findet wieder am langen Wochenende auf den Paseo del Parque in Málaga statt. Von Donnerstag, 4. Dezember, bis Dienstag, 9. Dezember werden rund 120 Erzeuger aus 45 Gemeinden der Region ihre Produkte dem Besuchern anbieten. Mehr als 2.000 handgefertigte Produkte können direkt beim Erzeuger erworben werden. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 21 Uhr.

Dies kündigte der Präsident der Provinzregierung, Francisco Salado, an, der das Programm für die sechs Messetage vorstellte, in denen es einen gastronomischen Bereich mit eAlejandra Catering, El Ambigú de La Térmica, Kraken, Lígula, Hacienda Alakrán, Bendita Katalina und La Bocaná sowie Workshops, Verkostungen, Live-Kochen und musikalische Darbietungen geben wird. Darüber hinaus wird es wie üblich Thementage geben, die Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ein umfassendes Erlebnis bieten.

Salado betonte, dass diese Messe «eine großartige Verkaufs- und Geschäftsgelegenheit für die Hersteller, aber auch für Einheimische und Besucher ist, die Zugang zu Produkten von außergewöhnlicher Qualität haben, die in den Städten nicht immer leicht zu kaufen sind».

«Bei diesen Erzeugern handelt es sich in der Regel um kleine und mittlere Unternehmen, häufig Familienbetriebe, die jeden Tag sehr hart arbeiten, um ihre Geschäfte zu führen, und deren Bemühungen entscheidend zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand in ihren Dörfern und damit zur Versorgung der Bevölkerung in diesen ländlichen Gebieten beitragen», sagte er.

Auf der Messe, die Eltern, Kinder, Großeltern und Enkelkinder zusammenbringen soll, werden sieben gastronomische Einrichtungen mit einer Vielzahl von Angeboten aus Malaga vertreten sein.

Donnerstag, 4. Dezember. Tag der Senioren

Am ersten Tag der Messe werden ganz besondere Gäste erwartet: die älteren Menschen der Provinz. Obwohl die Provinzregierung mit ihrem Programm «Weihnachten für unsere Senioren» an allen sechs Tagen die Möglichkeit bietet, die Messe zu besuchen, wird der Donnerstag der Tag sein, der ihnen gewidmet ist, und das Auditorium Eduardo Ocón wird der Mittelpunkt der Aktivitäten sein.

Das Programm beginnt mit Auftritten der Teilnehmer der letzten Ausgabe von La Mayor Estrella, dem Talentwettbewerb, den die Provinzregierung in der ganzen Provinz veranstaltet und bei dem Menschen über 65 Jahre die Hauptrolle spielen. Es wird Kochvorführungen für ältere Menschen geben.

Kostproben von «Malcocinao», einem typischen Gericht aus Málaga, das zur Mittagszeit serviert wird, die Verlosung zum Seniorentag mit zahlreichen Geschenken, eine Schokoladenparty und die «Zambombá» von María Cortés bilden am Donnerstag den Abschluss der Messe Sabor a Málaga.

Abgerundet wird der Tag mit der Live-Übertragung der Radiosendung «Tarde para Todos» und der Preisverleihung für die besten Käsesorten und Weine von Málaga 2025, einem der am sehnlichsten erwarteten Momente des Agrar- und Ernährungssektors.

Freitag, 5. Dezember. Zamora, Gastprovinz

Wie jedes Jahr wird eine spanische Provinz mit großer gastronomischer Tradition an einem der Messetage im Mittelpunkt stehen. Am Freitag ist die Provinz Zamora an der Reihe, die mit dem Gütesiegel «Zamora ist Qualität» nach Málaga kommt. Auf dem Programm stehen Verkostungen der charakteristischsten Produkte, die Vorstellung der neuen Ausgabe des Käse-Events Fromago 2026 und ein gastronomisches Kräftemessen zwischen den Köchen Santi Vicente und Diego Gallegos.

Den Abschluss des Tages bildet eine Show des Illusionisten Miguel de Lucas, der in «Zamora unter der Sonnenfinsternis» auftritt, einer Bühnenshow, die von dem astronomischen Ereignis des Jahres 2026 inspiriert ist.

Samstag, 6. Dezember. Gastronomie für die ganze Familie .

Der Samstag beginnt mit dem Kindertheater Peneque el Valiente, gefolgt von Workshops für die Kleinen über Honig, Öl und Brot sowie einem Kurs über Käsesorten aus Málaga, gepaart mit lokalen Weinen.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Flamenco-Zambombá von Rocío Alba und einer Tour der weihnachtlichen Aromen der Konditorinnen Mayte Sánchez und Dora Ortiz. Außerdem gibt es einen Tisch zum Thema Sporternährung mit dem Sportverein Málaga 91 und eine Vorführung weihnachtlicher Snacks von Küchenchef Elías Tang.

Sonntag, 7. Dezember. Brot, Wurstwaren und handwerklich gebrautes Bier .

Das Programm des Sonntags konzentriert sich auf gastronomische Workshops. Gleich am Vormittag können die Kinder an einem Backworkshop teilnehmen und ihren Brief an die Heiligen Drei Könige in den magischen Briefkasten von Sabor a Málaga einwerfen.

Zum Mittagessen gibt es Hamburger aus lokalen Produkten, gefolgt von einem Live-Workshop für handwerkliches Brot von Miguel Urbaneja und einer Besichtigung der besten Wurstwaren aus Málaga. Der Nachmittag wird mit einer Verkostung von Bieren aus der Provinz abgeschlossen.

Montag, 8. Dezember. Tag der Jugend

Ein weiterer wichtiger Tag ist der Tag der Jugend auf der Feria Sabor a Málaga, der am Montag, dem 8. Dezember, stattfindet. An diesem Tag finden Verkostungen statt, und die jungen Besucher können sich an einem eigens dafür eingerichteten Platz anmelden, um Geschenke, Eintrittskarten für das Museum und kostenlose Verkostungen zu erhalten.

Der Montag ist außerdem der Kunst des Schinkenschneidens gewidmet, und zwar mit dem Gran Concurso de Cortadores de Jamón Popi, einem Qualifikationsturnier für das Finale von Barcelona 2026. Außerdem gibt es einen Workshop für Amateure und es werden Hunderte von Solidaritätsportionen angeboten.

Am Nachmittag findet ein kostenloses Konzert der Gruppe 'Nohe', Finalisten des Wettbewerbs Emmerge Málaga, und Encarni Navarro statt. Außerdem können die Jugendlichen an einem Kochwettbewerb für Amateure und einem interaktiven Wettbewerb mit Preisen und Überraschungen teilnehmen.

Dienstag, 9. Dezember. Abschlussveranstaltung zwischen Gastronomie und Kultur

Den Abschluss der Messe bildet am Dienstag der Neuheiten-Catwalk der Sabor a Málaga-Produzenten, bei dem die Produkte vorgestellt werden, die im Jahr 2026 den Trend setzen werden.

Es wird einen runden Tisch zum Thema Gastronomie und soziale Netzwerke geben, ein Mittagessen zu Ehren der Blogger und Content Creators sowie Auftritte wie Castañuelas Rosas und den großen Flamenco-Abend von María Cortés.

Den Abschluss bildet ein humorvoller Monolog von La Xenon, mit dem eine Messe, die jedes Jahr Tausende von Menschen anzieht, offiziell beendet wird.