Musik, Kunst und Kultur vereinen sich in Arriate bei der 'Fiesta en el Aire'

Die neben Ronda gelegene Gemeinde Arriate feiert vom 10. bis 12. Oktober ihre XIX. Fiesta en el Aire. Die Neuauflage dieser Veranstaltung, die von der Provinzregierung zur touristischen Besonderheit der Provinz erklärt wurde, bietet den Besuchern mehr als 20 kostenlose Konzerte und ein umfangreiches Kulturprogramm, das sich an alle Zielgruppen richtet.

Dies verkündete der Vizepräsident und Abgeordnete für Kultur der Provinzverwaltung, Manuel López Mestanza, gemeinsam mit dem Bürgermeister von Arriate, Francisco Javier Anet, und der Leiterin der Abteilung für darstellende Künste der Unicaja-Stiftung, Gema Domínguez, bei der Präsentation des Plakats und des Programms der Ausgabe 2025.

In diesem Zusammenhang betonte López Mestanza, wie wichtig es sei, solche multikulturellen Veranstaltungen zu unterstützen, bei denen Musik, Ausstellungen und Gastronomie zusammenkommen und die darüber hinaus Künstlern als Schaufenster für ihre Werke dienen.

Der Bürgermeister der Stadt erklärte seinerseits, dass es sich um eine Veranstaltung handelt, an der alle Einwohner beteiligt sind und die wie jedes Jahr ein vielfältiges Programm mit dem Ziel bietet, Musik als Plattform für die Verbreitung von Kultur zu fördern. Außerdem werde es am Wochenende einen Handwerks- und Gastronomiemarkt, Workshops, Mal-, Foto- und Kurzgeschichtenwettbewerbe, Theateraufführungen, Ausstellungen und Umzüge geben.

Auf der Hauptbühne der XIX. Ausgabe der Fiesta en el Aire werden unter anderem Tomasito, Alvaro García, Triana, Gordo Máster, Trashtucada, Gonzalo Alhambra, Planeta 80, Super Heavy Sound, The Donelle, Molestando a los vecinos, Something about tsunamis, La Taraska, Habitantes, Delirio de Cherry, Paul BRead und DJ JuancaCM auftreten.

Es werden sowohl erstklassige Bands als auch aufstrebende DJs aus der nationalen Szene auftreten. Außerdem werden die städtischen Musikkapellen jeden Tag mit Umzügen für Stimmung in den Straßen der Gemeinde sorgen.

Arriate verwandelt seine Straßen in eine große Open-Air-Bühne, auf der Musik und bildende Kunst im Mittelpunkt stehen, und bietet darüber hinaus ein umfangreiches Programm mit Workshops, Paraden, Ausstellungen und einem lebhaften Kunsthandwerksmarkt für alle Besucher.

Das Programm umfasst Wettbewerbe wie Schnellmalen, Esparto- und Parfümerie-Workshops, Familienaktivitäten, Geschichtenerzählen und Feuershows sowie weitere Aktivitäten.