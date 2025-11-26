Rincón de la Victoria plant mehr als 60 Aktivitäten während der Weihnachtszeit

Die lokale Regierung mit den Gruppen, die an den Aktivitäten teilnehmen.

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Rincón de la Victoria präsentiert ein umfassendes, solidarisches und familienfreundliches Weihnachtsprogramm mit rund 60 Aktivitäten, die vom 5. Dezember bis zum 5. Januar stattfinden.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, hat das offizielle Weihnachtsprogramm 2025/2026 vorgestellt, begleitet von der Stadträtin für Kultur, Messen und Feste, Paz Couto und der Vertretung von Vereinen, Gruppen und Künstlern wie Lola Alcántara oder Tamara Jerez.

Der Bürgermeister bedankte sich persönlich bei den mehr als 30 Personen, darunter Gruppen und Künstler, die heute an der Vorstellung des Weihnachtsprogramms teilgenommen haben, das seiner Meinung nach „das soziale Engagement unserer Stadt widerspiegelt«.

Francisco Salado brachte „die Begeisterung und das Engagement zum Ausdruck, mit der dieses Weihnachtsprogramm für alle Altersgruppen organisiert wurde«. In diesem Zusammenhang hob er die drei Grundpfeiler dieser Ausgabe hervor: eine stärkere Präsenz in allen Ortsteilen der Gemeinde, einen ausgeprägten sozialen Charakter und eine deutliche Ausweitung der Familien- und Kinderaktivitäten. „Tatsächlich ist die Zahl der Kinderaktivitäten von 8 auf 19 angestiegen, was eine qualitative und quantitative Steigerung des Angebots für die Kleinsten bedeutet«, erklärte er.

Couto versicherte seinerseits: „Wir haben mit viel Liebe daran gearbeitet, dass jede Familie der Gemeinde während dieser Feiertage ihren Moment findet, mit einem Programm voller Aktivitäten, Tradition, Kultur und Solidarität«.

Das diesjährige Programm umfasst Zambombás, Krippen, Theater, Live-Musik, Chöre, Puppentheater, Workshops, Handwerksmärkte, Geschichtenerzähler, Sportaktivitäten, Animationsshows und alle traditionellen Veranstaltungen wie den Weihnachtsschatz, den Silvesterlauf, den Schlitten des Weihnachtsmanns, das Haus des Weihnachtsmanns und natürlich die Heiligen Drei Könige.

Außerdem werden bekannte Künstler und Gruppen wie Tamara Jerez teilnehmen, sowie die Zambomba „Se armó la Marimorena«, Peneque, die Seño de los Cuentos, die Escuela Municipal de Teatro, die Pastoral Río Granadillas, die Pastorales von Moclinejo, Benaque und Vélez-Málaga, die Chöre El Castillito, El Castillo und Santa Cecilia als auch der Coro Gospel Victoria, der Chor der Evangelischen Kirche Filadelfia La Cala del Moral und Musikgruppen wie Quimirock, Sótano Sur, Electroduentes und A Compás, Javier Arquimbau und lokale Tanzgruppen.

Darüber hinaus gab der Bürgermeister eine wichtige Neuigkeit für dieses Jahr bekannt: „Der Umzug der Heiligen Drei Könige wird dieses Jahr zum ersten Mal in La Cala del Moral starten und die übliche Route in umgekehrter Richtung zurücklegen. Dies ist ein historischer Meilenstein, der es den Kindern von La Cala del Moral ermöglicht, ihre Majestäten früher zu sehen.«

Ab sofort ist die Anmeldefrist für die Verlosung der Plätze auf den Festwagen der Parade, die am 12. Dezember im Plenarsaal stattfindet, eröffnet. Die Telefonnummern lauten wie folgt: 951 501 098 und 673 456 925, oder persönlich im Kulturreferat.

Eine weitere Neuheit des diesjährigen Programms sind die Familienworkshops in den Gemeindebibliotheken von Rincón, Benagalbón, La Cala und La Torre vom 9. bis 12. Dezember.

Zum ersten Mal wird es auch möglich sein, das Haus des Weihnachtsmannes an den Tagen vor seiner Ankunft zu besuchen: vom 13. bis 18. Dezember. Für den Besuch des Weihnachtsmannes (vom 20. bis 23. Dezember) ist es erforderlich, sich ab heute unter den Telefonnummern 951 501 098 oder 673 456 925 anzumelden, oder persönlich im Kulturamt während der Öffnungszeiten.

Alle Familien, die sich für den Besuch anmelden, nehmen an der Verlosung eines Besuchs des Weihnachtsmanns teil, der am 2. Dezember im Plenarsaal des Rathauses von Rincón de la Victoria stattfinden wird.

Weihnachten kehrt mit bewährten Aktionen zur Unterstützung der Unternehmen zurück, darunter: die Kampagne „Cliente Oro» (Goldkunde) vom 1. Dezember bis zum 6. Januar mit einem Preisgeld von bis zu 6.000 Euro, Weihnachtsmusik in den Einkaufszonen während der gesamten Kampagne und der Schaufensterwettbewerb mit Preisen in Höhe von 500, 200 und 100 Euro.

Zambombá

Im sozialen Bereich umfasst das Programm eine Zambombá Flamenca zugunsten des Economato Social (13. Dezember, Sala Las Musas), die Kinderattraktion Scalextric auf der Plaza de la Constitución vom 5. Dezember bis zum 5. Januar mit der Verteilung von 18.000 Eintrittskarten in lokalen Geschäften und weiteren 2.000 kostenlosen Eintrittskarten für bedürftige Familien durch das Sozialamt. Und die Gala „Ningún rinconero sin juguete« (Kein Kind ohne Spielzeug), die im Januar stattfinden wird.

Während der gesamten Weihnachtszeit wird im Innenhof des Rathauses ein Kunstwerk zu sehen sein, in diesem Fall vom Künstler Aurelio Robles.

Abschließend erklärte der Bürgermeister, dass die Organisation der Aktivitäten dank der Zusammenarbeit der Bereiche Kultur, Messen und Feste, Jugend, Senioren, Handel, Soziales, Sport und operativer Bereiche wie Allgemeine Dienste, Umweltverträglichkeit, örtliche Polizei und Zivilschutz möglich war, wobei er die Rolle von Vereinen, Verbänden und Gruppen der Gemeinde hervorhob, darunter die Einwohner von La Cala del Moral, Torresol, die Mayordomos de Benagalbón, die evangelische Kirche Victoria und der Kulturverein La Mirada sowie zahlreiche lokale und regionale Künstler.

Das Weihnachtsfest beginnt am 5. Dezember mit der Einweihung der städtischen Krippe in der Casa Fuerte Bezmiliana durch den Krippenverein La Fortaleza, begleitet vom Gospelchor Victoria, dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung auf der Plaza Al-Andalus neben dem Río Granadillas und der traditionellen «chocolatada».

Anschließend kann das Publikum ein Konzert von Tamara Jerez genießen. Vom 5. bis 8. Dezember findet auf der Plaza Al-Andalus der Weihnachtsmarkt statt, an dem Vereine, Gruppen des dritten Sektors und Bildungseinrichtungen teilnehmen.

Das offizielle Weihnachtsbild der Künstlerin Lola Alcántara ist ein gestiftetes Werk, das Teil der städtischen Kunstsammlung ist.

Das gesamte Programm wird auf den Webseiten der Stadtverwaltung und des Fremdenverkehrsamtes, in den sozialen Netzwerken der Stadt, auf dem WhatsApp-Kanal der Kultur, in der wöchentlichen Kulturagenda und auf Plakaten mit QR-Code im gesamten Stadtgebiet veröffentlicht.