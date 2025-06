San Juan – magische Nacht voller glücksbringender Riten

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Die Johannisnacht wird in den spanischen Küstengemeinden auf ganz besondere Weise gefeiert. Das Fest, das mit der Sonnenwende zusammenfällt, läutet hier traditionsgemäß den Sommer ein. Am Abend des 23. Juni veranstalten Familien und Freundesgruppen Grillfeste am Strand und errichten die Júas, Figuren aus Sperrholz, die oftmals einen aktuellen Bezug haben. Bei dieser Feier, bei der sich das christliche, Johannes dem Täufer gewidmete Fest mit den antiken heidnischen Riten zur Sonnenwende vermischen, werden zahlreiche Glücksriten praktiziert. Um Mitternacht werden die Júas angezündet, mit denen symbolisch alles Böse des Vorjahres verbrannt werden soll. Weiterere Bräuche, die das Glück im kommenden Jahr sichern sollen, sind das mitternächtliche Baden im Meer und das Springen über die Flammen der am Strand errichteten Lagerfeuer. In vielen Gemeinden finden in dieser Nacht auch öffentliche Feste und Konzerte statt. So werden am Strand von Torre del Mar (Vélez-Málaga) auf der Höhe von El Copo am Abend des 23. Juni gegrillte Sardinen verteilt und Konzerte von José Antonio und DJs geboten, in Fuengirolas Stadtteil El Boquetillo wird vom 21. bis zum 24. Juni die Verbena de San Juan und in Arroyo de la Miel (Benalmádena) ab 24. Juni die Feria de San Juan gefeiert.

Nacht vom 23. auf den 24. Juni.