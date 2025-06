Theateraufführungen beim Festival Cirkorama

Dietmar Förster Málaga Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Das Kulturprogramm der Provinzregierung von Málaga steht ab dieser Woche ganz im Zeichen der Theateraufführungen im Rahmen der neunten Ausgabe des Zirkustheaterfestivals Cirkorama, das in Málaga und mehreren Gemeinden der Provinz stattfindet. Die erste Vorstellung am heutigen Donnerstag, 19. Juni um 20 Uhr im Kulturzentrum Vicente Aleixandre in Alhaurín de la Torre besteht aus zwei 30-minütigen Stücken der lokalen Gruppe Labsurda mit ihrer Show 'Naufragio» und einem internationalen Stück mit dem Titel 'Otros Aires' der Gruppe Duo Laos. Das gleiche Stück wird am 20. Juni um 20.30 Uhr im Kulturzentrum MVA in Málaga aufgeführt.

Eintrittskarten sind auf der Website www.mientrada.net erhältlich