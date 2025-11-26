Sur Deutsche

Verkostungen und Konzerte auf der Feria de la Chacina in Benaoján in der Serranía de Ronda

Zu den Feierlichkeiten gehören auch ein Wettbewerb im Schinkenschneiden und ein Markt lokaler Erzeuger

Isabel Méndez

Benaoján

Mittwoch, 26. November 2025

Wurstwaren und handwerkliche Produkte stehen an diesem Wochenende im Mittelpunkt des Geschehens in Benaoján in der Serranía de Ronda, wo die Feria de la Chacina gefeiert wird. Die Veranstaltung, die bereits zum 21. Mal stattfindet, bietet auch verschiedene Verkostungen und musikalische Darbietungen bei freiem Eintritt.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag können Sie die Stände der lokalen Erzeuger besuchen, die eine große Auswahl an Wurstwaren, Käse, Süßigkeiten und anderen typischen Produkten anbieten.

Programm:

Samstag, 29. Dezember, 18 Uhr: Verkostung eines riesigen Chicarrón-Kuchens, mit freundlicher Genehmigung von Obrador Máximo.

Samstag, 21 Uhr: Konzert von La Húngara.

Sonntag, 30. Juni, 12 Uhr: Riesenzurrapa-Toast, mit freundlicher Genehmigung von El Cerdito Andaluz.

Sonntag, 12:30 Uhr: Schinkenschneiden-Wettbewerb...

Sonntag, 17:30 Uhr: Konzert von Kiki Morente.

