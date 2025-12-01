Sur Deutsche

Vorträge für ausländische Residenten in La Cala de Mijas

Im Bürgermeisteramt werden am 2. Dezember um 16 Uhr in englischer Sprache Themen wie Renten, Steuern, Testamente und Lizenzen für Touristenappartments behandelt

Mijas

Montag, 1. Dezember 2025

Das Bürgermeisteramt von La Cala de Mijas lädt am 2. Dezember um 16 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in englischer Sprache zu für ausländische Residenten relevanten Themen wie Renten, Steuern, Testamente und Lizenzen für Touristenappartments. Der Eintritt ist kostenlos, aber es empfiiehlt sich, sich telefonisch (0034-952 58 90 10) oder per Email (frd@mijas.es, katja@mijas.es) anzumelden.

Das Bürgermeisteramt von La Cala de Mijas befindet sich im Bulevar de La Cala 45.

