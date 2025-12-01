Aemet prognostiziert ein langes Wochenende mit hohen Temperaturen und ohne Regen in Málaga

Hunderte von Menschen versammeln sich in diesen Tagen in der Calle Larios in Málaga.

Die erste Dezemberwoche wird in der Provinz eine Art «meteorologische Achterbahn» hinterlassen, die mit einem Temperaturrückgang und möglichen Schauern beginnt und mit einem fast frühlingshaften langen Wochenende endet.

Am Montag und Dienstag bleibt die Situation stabil, mit bewölktem Wetter und fast unveränderten Temperaturen. Am 2. Dezember kann es zu vereinzelten Schauern kommen.

Mittwoch, Tag 3 wird der komplizierteste sein, mit einem starken Rückgang der Temperaturen, die ein Maximum von 16 Grad erreichen werden. Und mit der Möglichkeit von leichten bis mäßigen Niederschlägen in großen Bereichen, vor allem in den frühen Morgenstunden und in den frühen Morgenstunden.

Aber am Donnerstag wird die Temperatur wieder ansteigen, die dann wieder nahe bei 20 Grad liegen wird, mit einem geringen Regenrisiko. So stellt Jesús Riesco, Direktor des Meteorologischen Zentrums Aemet in Málaga, klar, dass die Werte im Prinzip normal sein werden, aber am Mittwoch unter dem Normalwert liegen und am Wochenende «deutlich über dem Normalwert» liegen werden, aufgrund der «Parade von Fronten und Trögen, die nicht sehr aktiv sind».

Riesco erklärt, dass der Rückgang des Quecksilbers und mögliche Niederschläge am Mittwoch auf den Einzug eines Troges mit einer Kaltfront zurückzuführen sind. «Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird mit dem Durchzug aufeinanderfolgender Kaltfronten gerechnet, die vor allem im Landesinneren leichte Niederschläge hinterlassen werden, an der Küste wird es nur in einigen Gebieten gelegentlich regnen, vor allem am Mittwoch, weil die Front etwas aktiver sein wird».

Federbrücke

So wird das lang ersehnte lange Wochenende der Verfassung und der Unbefleckten Empfängnis (5. bis 8. Dezember) kommen, mit deutlich steigenden Temperaturen und ohne Gefahr von Wasser.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 22-23 Grad, die Tiefsttemperaturen bei milden 14 Grad. «Am wahrscheinlichsten ist ein stabiles Wochenende ohne Niederschläge, aber in dieser Woche gibt es eine Parade von Sturmböen und wir müssen auf die Entwicklung achten», warnt der Meteorologe.

Am Feiertagsmontag, dem 8. Mai, setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort, so dass in der Provinz kurzfristig keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten sind.