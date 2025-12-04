Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Unfall

79-jähriger Mann stirbt bei einem Unfall in Rincón de la Victoria

Die Gesundheitsdienste konnten nichts tun, um das Leben des Opfers nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad zu retten

SUR

Rincón de la Victoria

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Ein 79-jähriger Mann starb am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Rincón de la Victoria, wie der Notruf 112 mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr, als ein Motorrad und ein Auto auf der Avenida del Mediterráneo zusammenstießen, wie Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, über die Notrufnummer 112 mitteilten.

Nach Eingang des Alarms wurden die örtliche Polizei und das Gesundheitsnotfallzentrum 061 mobilisiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnten sie das Leben des 79-Jährigen nicht mehr retten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Morgen beginnt Vorverkauf für den Caminito del Rey für Besuche vom 24. März bis zum 28. Juni 2026
  2. 2 Frauenfußball: Spanien tanzt Deutschland aus
  3. 3 Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten
  4. 4 Torrox präsentiert sein Programm für Weihnachten mit rund zwanzig Aktivitäten
  5. 5 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  6. 6 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  7. 7 Vier Monate nach OP: Ter Stegen wieder im Barça-Teamtraining
  8. 8 Die berühmte Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  9. 9 Mbappé-Tor rettet Real Madrid %u2013 Remis bei Girona kostet Spitze
  10. 10 Zehntausende fordern bei PP-Demo in Madrid den Rücktritt der spanischen Regierung

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch 79-jähriger Mann stirbt bei einem Unfall in Rincón de la Victoria

79-jähriger Mann stirbt bei einem Unfall in Rincón de la Victoria