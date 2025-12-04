79-jähriger Mann stirbt bei einem Unfall in Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Ein 79-jähriger Mann starb am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Rincón de la Victoria, wie der Notruf 112 mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr, als ein Motorrad und ein Auto auf der Avenida del Mediterráneo zusammenstießen, wie Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, über die Notrufnummer 112 mitteilten.

Nach Eingang des Alarms wurden die örtliche Polizei und das Gesundheitsnotfallzentrum 061 mobilisiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnten sie das Leben des 79-Jährigen nicht mehr retten.