Acht Jahre Gefängnis für Messerstecherei in Torre del Mar gefordert

Die Staatsanwaltschaft von Málaga hat achteinhalb Jahre Gefängnis für einen Mann gefordert, der für eine Messerstecherei an der Promenade von Torre del Mar verantwortlich sein soll, die beinahe das Leben eines Mannes beendet hätte, mit dem der des versuchten Mordes Angeklagte zuvor Streit hatte. «Ich bin seit zwei Jahren im Gefängnis, ohne zu wissen warum», behauptete der Angeklagte am Montag vor dem Gericht des Provinzgerichts, dem er seine Unschuld versicherte.

Der Sachverhalt wurde am Montag von der Neunten Sektion verhandelt. Laut der Anklageschrift, die dem SUR vorliegt, ereignete sich die Tat in den frühen Morgenstunden des 26. September 2023. Gegen zwei Uhr in der Nacht saß das Opfer auf einer Parkbank am Paseo Marítimo de Levante in Torre del Mar, als der Angeklagte den Mann «unerwartet ansprach».

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stach der Angeklagte dann zweimal seinem Opfer in dem Brustkorb: einmal rechts und einmal links. Während der Messerattacke soll er zu dem Mann gesagt haben: «Ich wollte dich sehen».

Die Wunden, so die Staatsanwaltschaft, stellten sowohl aufgrund ihrer Tiefe als auch ihrer Lage - sie betrafen die Lunge - eine «ernste Lebensgefahr» für den Verletzten dar, der dank der Eile, mit der er von den Ärzten behandelt wurde, gerettet werden konnte. Es dauerte neun Tage, bis er das Krankenhaus verlassen konnte und insgesamt eineinhalb Monate, bis er sich erholt hatte.

Auf Antrag seines Anwalts war der Angeklagte der letzte, der in der Verhandlung aussagte. Seine Aussage war kurz: Er beschränkte sich darauf, zu leugnen, in jener Nacht am Tatort gewesen zu sein, und bestritt auch, das Verbrechen begangen zu haben. Er betonte, dass er in jener Nacht das Haus einer Freundin, in dem er in jener Woche übernachtet hatte, nicht verlassen habe.

«Ich bin seit zwei Jahren im Gefängnis, ohne zu wissen, warum», sagte er und versicherte, dass er nicht wisse, warum das Opfer ihn als Verantwortlichen für den Angriff identifiziert habe. Er erklärte, dass es «frühere Probleme» zwischen ihnen gegeben habe und dass er selbst das Opfer zuvor wegen einer anderen früheren Aggression angezeigt habe, bei dieses ihm angeblich einen Schlag auf die Augenbraue verpasst habe.

Nach mehreren technischen Zwischenfällen im Gerichtssaal - einschließlich eines Stromausfalls in dem Raum - erzählte das Opfer seine Version. Mittels eines Videoanrufs - um das Bild festzuhalten, da der Ton mit einem Mobiltelefon mit Freisprecheinrichtung aufgezeichnet wurde - gab der Mann an, dass der Angeklagte aus einem Gebüsch auftauchte und direkt zu ihm ging, um den Angriff zu begehen. Er erklärte, dass alles im Beisein von zwei Zeugen geschah, die jedoch nicht aussagen wollten.

«Ich bin mir sicher, dass er es war», sagte er und erklärte, dass er sich bei einer früheren Gelegenheit gegen einen anderen versuchten Messerangriff des Angeklagten habe verteidigen müssen. Bei der Befragung durch den Verteidiger gab er zu, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss stand, den Angeklagten aber erkennen konnte.

Die Freundin des Angeklagten sagte ebenfalls aus und wies darauf hin, dass er in dieser Woche in ihrem Haus geschlafen habe und dass es unmöglich sei, dass er das Haus in den frühen Morgenstunden verlassen habe und dann zurückgekehrt sei, da er keine Schlüssel gehabt habe. Die Frau erklärte, dass sie während der polizeilichen und gerichtlichen Ermittlungen nie erschienen sei, um diese Version zu geben, weil niemand sie angerufen habe. Der Staatsanwalt beantragte nach ihrer Aussage, die Zeugin wegen Falschaussage zu den Akten zu nehmen.

Die Staatsanwaltschaft fordert achteinhalb Jahre Haft für den Angeklagten sowie die Verhängung eines Annäherungsberbots für zehn Jahre gegenüber dem Opfer. Darüber hinaus fordert die Staatsanwaltschaft, dass er dem Geschädigten 26.000 Euro für die verursachten Verletzungen zahlt.

Die Verteidigung ihrerseits beantragte den Freispruch ihres Mandanten mit dem Argument, dass mit Ausnahme der Aussage des Opfers bei der Anhörung keine Beweise dafür vorgelegt worden seien, dass der Angeklagte für die schwere Messerstecherei verantwortlich sei. Der Fall wurde vor dem Provinzgericht von Málaga verhandelt, das das Urteil fällen muss.