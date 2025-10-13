Sur Deutsche

Baucheinziehen oder Abnehmen nötig: der Callejón de la Alcuza.
Sayalonga im Hinterland der Axarquía beherbergt eine der engsten Gassen Andalusiens

Der Callejón de la Alcuza in der Altstadt ist nur 56 Zentimeter breit und kann nur von einer Person durchschritten werden

Javier Almellones

Sayalonga

Montag, 13. Oktober 2025

Der Callejón de la Alcuza gilt als die engste Gasse der Axarquía und ist sicherlich eine der schmalsten in Andalusien. An ihrer engsten Stelle misst sie nur 56 Zentimeter.

Es ist zwar kein Denkmal und auch kein Aussichtspunkt, und dennoch ist es einer der meistbesuchten Orte in Sayalonga. Man erreicht diesen anekdotischen Winkel in der Altstadt über die Calle Cristo. Die Kirche davor dient als Anhaltspunkt.

In den letzten Jahren wurde die Gasse mit gehäkelten Sonnensegeln verziert, die Schatten spenden, obwohl die Gasse aufgrund ihrer Enge und der Höhe der schützenden Mauern nur wenige Minuten pro Tag der Sonne ausgesetzt ist.

An ihrer schmalsten Stelle misst die Gasse nur 56 Zentimeter

Anfangs ist sie etwas breiter, verengt sich aber allmählich auf die bereits erwähnten 56 Zentimeter. Diese Trichterform könnte der Grund für den Namen der Gasse sein, da sich das aus dem Arabischen stammende Wort «alcuza» auf ein konisches Gefäß bezieht. Bestätigt ist diese Hypothese jedoch nicht.

Sicher ist, dass derartige enge Gassen Teil der Physiognomie der Dörfer im alten Al-Andalus sind, wie Professor Valentín Fernández erklärte, der gerade ein Buch über die Bauweisen in Sayalonga fertigstellt. «Damals waren die Straßen nur wichtig, um von einem Ort zum anderen zu gelangen», erklärte der Experte, der mehrere Bücher über mittelalterliche Geschichte verfasst hat.

Die Gasse dient heute als Verbindung zwischen der Kirche Santa Caterina und der Calle Piaggine

Über andere Gassen in der Provinz Málaga gibt es nicht viele Informationen, aber man könnte annehmen, dass dies die engste von allen ist. Vom engsten Durchgang der Welt, wie er im Guinness-Buch der Rekorde steht, ist die Gasse in Sayalonga jedoch weit entfernt. Die engste Gasse der Welt befindet sich in der deutschen Stadt Reutlingen und ist 31 Zentimeter breit. In Spanien befindet sich die schmalste Gasse in der Stadt Urrués in Zaragoza mit 41,5 Zentimetern. Die Gasse von Alcuza kommt der schmalsten Gasse Andalusiens mit 50 Zentimetern an ihrer engsten Stelle jedoch deutlich näher. Es handelt sich um die Calle Zanjilla in der Gemeinde Soportújar in Granada, die heute als «Dorf der Hexen» bekannt ist.

Die Gasse in Sayalonga dient heute dazu, die Kirche Santa Catalina mit der Calle Piaggine zu verbinden. Auf diesem Weg kommt man an den Eingängen einiger Häuser vorbei, darunter das Geburtshaus von Manuel Fernández Mota, einem Ehrenbürger von Sayalonga, dem einst ein Raum im nahe gelegenen Maurischen Museum gewidmet war.

