Alles bereit für die neue Ausgabe der Modeschau Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria veranstaltet am 18. Oktober die zweite Ausgabe seiner Modenschau auf der Plaza de la Constitución. Dies gab die Stadträtin für Handel, Lola Ramos, bei der Vorstellung der Veranstaltung bekannt.

An der Präsentation nahmen Manuel Beltrán, Direktor der nach ihm benannten Modelschule, Mariló Salas, Direktorin der Friseurschule IDUM, der lokale Unternehmer Antonio Gracia sowie die lokale Designerin María Bustos teil, die die große Neuheit dieser Schau ist.

An dieser zweiten Ausgabe nehmen fünf Modegeschäfte der Gemeinde teil: Buba, Tu Ropita, Aerostato, La Marquesita und Antonio Gracia, außerdem die Friseurschule IDUM, die Models der Modelschule Manuel Beltrán und die exklusiven Entwürfe der Designerin María Bustos aus La Cala del Moral. Zum ersten Mal ist die Mode einer lokal ansässigen Designerin auf dem Laufsteg in Rincón zu sehen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit Musik. Um 20 Uhr startet die Modenschau mit den teilnehmenden Geschäften. Die Designerin María Bustos wird den Abend mit exklusiven Präsentationen der Marke Abril beschließen.

«Angesichts der großen Resonanz im letzten Jahr, bietet diese zweite Edition zwei wichtige Neuerungen: die Anwesenheit von María Bustos und die Teilnahme professioneller Models dank der Modelschule Manuel Beltrán», erklärte die Stadträtin, und betonte: «Dies ist ein Bekenntnis zum lokalen Handel und vor allem zu der enormen Qualität unserer Modeunternehmer in Rincón de la Victoria.»

Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass alle Schüler der IDUM-Schule, die an der Modenschau teilnehmen, aus der Region stammen, was die Ausbildung in Rincón de la Victoria zusätzlich stärkt.

«Wir freuen uns sehr, wieder an der Show teilzunehmen. In diesem Jahr wirken nicht nur Profi-Models mit, sondern auch lokale Models in der Show von Antonio Gracia, der eigens zu diesem Zweck ein spezielles Casting durchgeführt hat», erklärte Manuel Beltrán.

Mariló Salas von der IDUM-Schule betonte: «Die Friseurschüler werden ihren Teil zu dieser Modenschau beitragen, indem sie dafür sorgen, dass die Models die Entwürfe auf dem Laufsteg gut zur Geltung bringen können. Rincón de la Victoria ist nicht nur ein wunderschöner Ort zum Leben, sondern verfügt auch über sehr wichtige Fachleute in den Bereichen Design, Friseurhandwerk und anderen Zweigen des Sektors. Ich bin sehr stolz auf meine Stadt und die Unternehmen hier».

Salas bedankte sich auch bei der Stadtverwaltung, der Handelskammer und dem Bürgermeister für die Durchführung dieser Veranstaltung, um den Handel und die Fachleute von Rincón de la Victoria zu fördern und sichtbar zu machen.