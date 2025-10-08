Kampagne gegen Drogen: Rincón de la Victoria will Schüler aufklären

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Die Abteilung für Soziales der Stadtverwaltung von Rincón de la Victoria lanciert eine neue Ausgabe des Projekts «Städte gegen Drogen». Die Stadträtin für diesen Bereich, Belén Gutiérrez, betonte, dass diese Aktion «als Schlüsselinstrument zur Förderung einer gesunden Lebensweise konsolidiert wurde und dass ihr Hauptziel die Prävention von Suchtverhalten ist». Die Bildung ist eine der Säulen des Projekts. Im Jahr 2024 nahmen insgesamt 2.857 Schüler an diesen Workshops teil. In diesem Jahr wird das Bildungsangebot sogar noch erweitert, indem zum ersten Mal Workshops für die 4. Klasse der Grundschule angeboten werden.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, erklärte: «Das Projekt umfasst mehrere Aktionslinien, die das Engagement der Gemeinde für die Prävention und das Wohlergehen ihrer Bürger verstärken. Wir müssen weiterhin alle wichtigen Akteure sowie andere Teile der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen einbeziehen, um eine gesündere Stadt zu schaffen».

Die fünf Projektlinien, die in diesem Jahr entwickelt werden sollen, sind: die städtische Schule für Familien, Workshops für Schüler, Vernetzung, Beratung und Information über Suchtverhalten und gesunde Lebensgewohnheiten bei Lehrern.

Das Programm fördert weiterhin die gemeinsame Arbeit von Fachleuten und kommunalen Behörden durch regelmäßige Treffen. Die seit 2022 eingerichteten Netze werden weiterhin aktiv sein, mit vierteljährlichen Treffen, die es ermöglichen, mittel- und langfristige Ziele zu setzen und so die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen zu verbessern.

Jedes Schuljahr hat ein spezifisches Thema, das dem Alter und der Realität angepasst ist: 4. Klasse Grundschule, Emotionale Erziehung; 5. Klasse Grundschule, Gesunde Nutzung der Technologie; 6. Klasse Grundschule, Prävention des Konsums von Vapes; 1. ESO, Soziale Netzwerke; 2. ESO, Alkoholkonsum; 3. ESO, Emotionale Intelligenz und Suchtprävention; 4. ESO, Videospiele und Wetten.

Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Schüler während ihrer gesamten Schulzeit eine kontinuierliche und angepasste Ausbildung erhalten«, so die Stadträtin.

Im dritten Jahr ihres Bestehens festigt die Städtische Schule für Familien ihre Position als grundlegende Ressource in der kommunalen Prävention. In Zusammenarbeit mit Bildungszentren und Ampas werden Schulungen angeboten, um die erzieherische Rolle von Müttern und Vätern zu stärken. Im vergangenen Jahr wurden 202 Personen geschult, eine Zahl, die in dieser neuen Ausgabe voraussichtlich noch übertroffen wird.

Der psychologische Betreuungsdienst mit zwei Fachleuten, die individuelle Betreuung anbieten, wird beibehalten: einer für Drogensucht und der andere für Verhaltenssüchte wie Technik, Glücksspiel, Pornografie oder Shopping. Dieser ortsansässige Dienst mit Sitz im Gesundheitszentrum von Torre de Benagalbón hat im letzten Jahr 175 Beratungen durchgeführt.

Um Informationen anzufordern oder einen Termin zu vereinbaren, können sich Interessierte an die Telefonnummer 661 182 176 wenden, und zwar von Montag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr.

Diese Aktivitäten werden vom regionalen Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz, dem Gesundheitsministerium und der Stadtverwaltung von Rincón de la Victoria bezuschusst.