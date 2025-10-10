Sur Deutsche

Eines der Häuser nach einem Einbruch. SUR
Einbrüche

Anwohner der Siedlung Trigueros in Rincón de la Victoria klagen über Einbruchsserie

Die Bewohner beklagen die «Vernachlässigung» dieses Stadtteils, in dem es nach ihren Angaben in den letzten zwei Wochen drei Überfälle auf Häuser gegeben hat; die Guardia Civil sagt, sie gehe nur einer Anzeige nach

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Freitag, 10. Oktober 2025

Die Bewohner der rund zwei Kilometer vom Stadtzentrum von Rincón de la Victoria gelegenen und rund fünfzig Häuser umfassenden Siedlung Trigueros haben auf eine neue Einbruchsserie aufmerksam gemacht. Mindestens drei Einbrüche sollen in den vergangenen zwei Wochen dort verübt worden sein.

«Während der Weihnachtsfeiertage trifft man ab und zu auf Kontrollpunkte der Nationalpolizei mit Maschinengewehren und allem, was dazugehört, aber im Rest des Jahres ist davon nichts zu sehen», meinte ein Bewohner von Trigueros gegenüber der Zeitung Sur.

Diese «Verlassenheit», erklärte er, erleichterte den Einbruch in sein Haus. «Sie haben alles durchwühlt und nach kleinen Gegenständen und Geld gesucht, Dinge, die sie schnell mitnehmen konnten», sagte er.

«Wir brauchen die Anwesenheit der Guardia Civil und, wenn die Mittel nicht ausreichen, der örtlichen Polizei, damit es eine Koordinierung gibt und die Patrouillen abschreckend wirken», sagte ein anderer Bewohner der Siedlung.

Die Guardia Civil dagegen erklärte, dass ihr nur eine Anzeige wegen Einbruchs vorliege und dass die Beamten den Vorfall untersuchen, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Ebenso hat die Guardia Civil klargestellt, dass man nicht von einer Einbruchswelle sprechen könne.

Die Besorgnis über Einbrüche ist jedoch in diesem Viertel allgegenwärtig, wie ein Nachbar zugibt, und gesellt sich zu anderen Beschwerden, wie den zahlreichen Wildschweinen, die vom Berg La Capitana auf der Suche nach Nahrung zu den Häusern hinabsteigen, ein Problem, für das die Bewohner der Siedlung ebenfalls Lösungen von der Gemeindeverwaltung fordern. Diese Zeitung hat erfolglos versucht, die Version des Rathauses von Rincón de la Victoria zu den Beschwerden herauszufinden.

