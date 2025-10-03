Auf dem neuen Fußballplatz von El Morche rollt nach zehn Jahren endlich der Ball

M. W. TORROX. Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Die Jugendmannschaften des Freizeitclubs El Morche trainieren nun auf dem neuen Kunstrasen-Fußballplatz in Santa Rosa. «Trotz vieler Hindernisse verfügt El Morche dank eines großartigen Projekts, mit dessen Umsetzung wir vor zehn Jahren begonnen haben, endlich über würdige Sport- und Freizeiteinrichtungen», sagte Bürgermeister Óscar Medina bei einem Besuch vor Ort. In die erste Phase des Komplexes wurden fast 5,5 Millionen Euro investiert. Sobald die Umkleidekabinen fertiggestellt sind, wird der Fußballplatz Antonio González, der nach dem historischen Anführer und Ehrenpräsidenten des Club Recreativo El Morche, eines Vereins mit 75-jähriger Geschichte, benannt ist, offiziell eingeweiht. Der neue Platz ersetzt den alten an der Promenade.

«Nach zehn Jahren ist es eine große Freude und es erfüllt uns mit großem Stolz», so der Stadtrat für Sport, José Manuel Fernández. Laut dem Stadtrat werden die offiziellen Spiele auf dem neuen Platz im Oktober beginnen, nachdem die Umkleiden fertiggestellt und eine temporäre Tribüne mit Kiosk installiert worden sei. Fernández wies darauf hin, dass sich der Santa Rosa-Komplex über eine Fläche von mehr als 2,5 Hektar erstreckt und das Rathaus bereits an der Ausschreibung für eine zweite Phase arbeitet, deren Wert auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt wird. In Phase zwei, so Fernández, werden unter anderem die Tribünen und Parkplätze fertiggestellt sowie Grünflächen und Gärten angelegt.