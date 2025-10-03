Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Training auf dem neuen Platz. SDA
Infrastruktur

Auf dem neuen Fußballplatz von El Morche rollt nach zehn Jahren endlich der Ball

Jugendmannschaften des Freizeitclubs El Morche trainieren nun auf dem neuen Kunstrasen-Fußballplatz in Santa Rosa

M. W.

TORROX.

Freitag, 3. Oktober 2025

Die Jugendmannschaften des Freizeitclubs El Morche trainieren nun auf dem neuen Kunstrasen-Fußballplatz in Santa Rosa. «Trotz vieler Hindernisse verfügt El Morche dank eines großartigen Projekts, mit dessen Umsetzung wir vor zehn Jahren begonnen haben, endlich über würdige Sport- und Freizeiteinrichtungen», sagte Bürgermeister Óscar Medina bei einem Besuch vor Ort. In die erste Phase des Komplexes wurden fast 5,5 Millionen Euro investiert. Sobald die Umkleidekabinen fertiggestellt sind, wird der Fußballplatz Antonio González, der nach dem historischen Anführer und Ehrenpräsidenten des Club Recreativo El Morche, eines Vereins mit 75-jähriger Geschichte, benannt ist, offiziell eingeweiht. Der neue Platz ersetzt den alten an der Promenade.

«Nach zehn Jahren ist es eine große Freude und es erfüllt uns mit großem Stolz», so der Stadtrat für Sport, José Manuel Fernández. Laut dem Stadtrat werden die offiziellen Spiele auf dem neuen Platz im Oktober beginnen, nachdem die Umkleiden fertiggestellt und eine temporäre Tribüne mit Kiosk installiert worden sei. Fernández wies darauf hin, dass sich der Santa Rosa-Komplex über eine Fläche von mehr als 2,5 Hektar erstreckt und das Rathaus bereits an der Ausschreibung für eine zweite Phase arbeitet, deren Wert auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt wird. In Phase zwei, so Fernández, werden unter anderem die Tribünen und Parkplätze fertiggestellt sowie Grünflächen und Gärten angelegt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Algarrobo Costa feiert wieder sein großes Oktoberfest nach deutschem Vorbild
  2. 2 Deutsches Konsulat Málaga feiert Einheitstag mit vielen deutschen und spanischenGästen
  3. 3 Ex-Hurrikan Gabrielle setzt Teile Spaniens unter Wasser
  4. 4 Spanien trifft in Málaga auf Schweden %u2013 Tickets ab sechs Euro online erhältlich
  5. 5 Stierkampf: Abscheuliche Tierquälerei oder spanische Tradition von kultureller Bedeutung?
  6. 6 Pingpong mit Parkinson: Wie Tischtennis den Erkrankten hilft
  7. 7 Koalitionsstreit zwischen PSOE und Sumar wegen Trumps Plan für Gaza
  8. 8 Deutschsprachiger Lions Club und Stadt Marbella feiern deutsche Wiedervereinigung
  9. 9 In Marbella findet vom 30. September bis zum 5. Oktober das Marbella International Filmfestival statt
  10. 10 Prävention vor Überschwemmungen: Am Río Torrox werden Schilf entfernt und Bäume gepflanzt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Auf dem neuen Fußballplatz von El Morche rollt nach zehn Jahren endlich der Ball

Auf dem neuen Fußballplatz von El Morche rollt nach zehn Jahren endlich der Ball