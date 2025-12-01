Autofahrer fährt betrunken in Torre del Mar gegen einen Straßenbahnmast

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Am Samstagabend gab es einen großen Schreck im Zentrum von Torre del Mar. Ein 44-jähriger Einwohner von Vélez-Málaga wurde leicht verletzt, als er mit seinem Auto, einem Peugeot 307, gegen eine der alten Straßenbahnmäste prallte, die in der Avenida de Andalucía noch stehen, direkt vor dem Gebäude, in dem sich früher die Nationalpolizeibefand.

Nach Angaben von Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, ereignete sich der Unfall, als der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dieser stark befahrenen Straße unterwegs war. Aus Gründen, die noch untersucht werden, verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte schließlich frontal gegen die Metallstruktur, die beim Aufprall sichtbar beschädigt wurde.

Feuerwehrleute des Provinzverbunds und Beamte der Ortspolizei von Vélez-Málaga trafen sofort am Unfallort ein, sicherten den Bereich ab und kümmerten sich um den Verletzten. Der Mann, der allein unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen, obwohl der vordere Teil des Autos durch den Aufprall völlig zerstört wurde.

«Es klang wie eine Explosion»

Die von den Beamten durchgeführten Atem-Alkoholtests ergaben ein Ergebnis von mehr als einem Milligramm pro Liter ausgeatmeter Luft, mehr als das Vierfache des zulässigen Höchstwerts, wie aus mit den Ermittlungen vertrauten Quellen verlautete.

Der Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der Anwohner, die durch den Lärm des Aufpralls auf einer der Hauptverkehrsadern im Zentrum von Torre del Mar aufgeschreckt wurden. Der Vorfall ereignete sich nach 22 Uhr. «Es klang wie eine Explosion», sagten einige Anwohner, die wenige Sekunden nach dem Unfall von ihren Balkonen aus nach draußen schauten.

Die örtliche Polizei von Vélez-Málaga hat ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit eingeleitet. Das Fahrzeug wurde von einem städtischen Kran entfernt, während die Feuerwehr die Stabilität des beschädigten Mastes überprüfte.