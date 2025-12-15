Neuer Verkehrskreisel in Vélez-Málaga soll Staus im Osten der Stadt beenden

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Die Neuordnung des Verkehrs und die Beseitigung von Unfallschwerpunkten sind für viele Gemeinden in der Provinz zu einer der dringendsten Prioritäten geworden, insbesondere in den Gemeinden, in denen das Bevölkerungswachstum und die Intensivierung des Verkehrs die Kapazität der bestehenden Infrastrukturen überfordert haben.

Das Rathaus von Vélez-Málaga hat mit den Arbeiten am neuen Zufahrtskreisel nach El Romeral begonnen. Dieses Projekt wird seit langem von Anwohnern und Autofahrern gefordert, um Staus, riskanten Fahrmanövern und der hohen Unfallrate ein Ende zu setzen, die sich seit Jahren an der Kreuzung zwischen Camino de Algarrobo, La Niña und Arroyo Romero konzentrieren. Mit einer Investition von 262.702 Euro und einer Bauzeit von vier Monaten soll eine der am stärksten befahrenen Straßenkreuzungen der Gemeinde völlig neu gestaltet und die Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und der Küste verbessert werden.

Die Maßnahme zielt darauf ab, einen der verkehrsreichsten Straßenknotenpunkte völlig neu zu gestalten

Bürgermeister Jesús Lupiáñez und der Stadtrat für Infrastrukturen Jesús María Claros machten sich vor wenigen Tagen ein Bild vom Beginn der Arbeiten, die von der Firma Vitum Asfaltos e Infraestructuras S. L. durchgeführt werden, nachdem der ursprüngliche Auftragnehmer vom Vertrag zurückgetreten war.

«Diese Neugestaltung wird nicht nur eine bessere Organisation des Verkehrsflusses ermöglichen, sondern auch die Zahl der Unfälle, die an dieser Kreuzung verzeichnet wurden, deutlich reduzieren», so Lupiáñez in einer Erklärung.

Jesús María Claros betonte, dass die Arbeiten Teil des strategischen Plans sind, um die Überlastung der Zufahrten nach Vélez-Málaga zu bekämpfen. «Wir sanieren nicht nur den Verkehr, sondern auch die Beleuchtung und die Wasserversorgungs- und Telekommunikationsnetze», erklärte der Stadtrat.

Das etwa 2.000 Quadratmeter große Areal ist ein Schlüsselbereich für den täglichen Verkehr zwischen dem Zentrum von Vélez-Málaga und der Küste sowie die Hauptzufahrt zur Wohnsiedlung El Romeral. Der künftige Kreisverkehr wird die häufigen Staus und problematischen Abbiegevorgänge an dieser Kreuzung, insbesondere zu Stoßzeiten, lösen.

Die Maßnahme ist Teil des Umgestaltungsprozesses im östlichen Bereich, wo die erste Phase der Sanierung des Camino de Torrox bereits abgeschlossen ist, während die zweite Phase, die eine zweispurige Fahrbahn und die Einrichtung eines Radweges in Richtung Caleta de Vélez umfasst, im Gange ist. Der Camino de Algarrobo, eine der vom Projekt betroffenen Achsen, fungiert auch als Umgehungsstraße, die La Pañoleta, El Limonar und die Zufahrt nach Arenas verbindet, was den strategischen Charakter dieses Knotenpunkts unterstreicht.