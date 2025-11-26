«Internet-Polizist» Bernardo Quintero zum Ehrenbürger von Vélez-Málaga ernannt

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Er bezeichnet sich selbst als «Internet-Polizist» für seine Arbeit im ständigen Kampf gegen Cyberkriminelle, gab aber zu, dass seine Töchter, als sie klein waren und er sie fragte, was sie glaubten, was ihr Vater beruflich machte, dachten, er sei «Feuerwehrmann». Der Google-Ingenieur für Cybersicherheit, Bernardo Quintero, ist jetzt Ehrenbürger von Vélez-Málaga , der Stadt, in der er geboren wurde und in der er immer gelebt hat. Und das mit großem Stolz, denn obwohl er es zu Ruhm gebracht hat und in einer der größten Digitalfirmen der Welt arbeitet, hat er sich nie von seiner Heimat entfernt.

Das Teatro del Carmen war am Montag Standort der Zeremonie dieser Anerkennung, die im Juli einstimmig durch das Plenum des Rathauses beschlossen wurde. Der fast zweistündige Akt war sehr emotional, da zahlreiche Familienmitglieder, Freunde und Persönlichkeiten anwesend waren, die im Leben von Quintero eine wichtige Rolle gespielt haben und noch spielen. Der Computertechniker reiht sich damit in eine Reihe von illustren Namen ein, die bereits zu «Ehrenbürgern von Vélez-Málaga» ernannt wurden, wie die Denkerin María Zambrano, der Dichter und Dramatiker Joaquín Lobato und der Maler Evaristo Guerra. Letzterer nahm an der Zeremonie teil.

Er gab zu, dass er erst im Alter von drei Jahren zu sprechen begann und seine Eltern dachten, er habe eine Art Autismus

Seine schüchterne und zurückhaltende Art – er gestand, dass er erst mit drei Jahren anfing zu sprechen und seine Eltern dachten er hätte eine Form von Autismus – hat er überwunden. Mit zunehmender Bekanntheit in den letzten Jahren wirkt er immer selbstsicherer bei öffentlichen Auftritten. Tatsächlich war seine Rede gespickt mit Witzen und Augenzwinkern an viele Anwesende, darunter den Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, und den Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, beide von der Volkspartei (PP).

„Ich sage immer, ich habe zwei Bürgermeister. Viele denken, ich hätte eine Zeit lang in den USA für Google gearbeitet. Wenn meine Frau in Vélez-Málaga ausgeht, fragen die Leute sie sogar: ‚Wann kommt Ihr Mann zurück?' und sie antwortet: ‚Mein Mann ist zu Hause und arbeitet an seinem Computer'«, gestand Quintero und fügte hinzu: „Der Bürgermeister von Vélez-Málaga wechselt hin und wieder, aber der Bürgermeister von Málaga ist immer derselbe».

«Wer geht zuerst in den Ruhestand?«

«Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Palacio Monte Miramar, eine Gala des Círculo Empresarial, und als ich an der Reihe war, dem Bürgermeister von Málaga die Trophäe zu überreichen, habe ich die Bemerkung gemacht, dass wir beide im selben Jahr angefangen haben, im Jahr 2000, als ich bei Hispasec Sistemas im PTA (Technologiepark) anfing, aber dass ich nicht sicher war, wer zuerst in den Ruhestand gehen würde, das habe ich vor ein paar Jahren gesagt und es klingt immer weniger wie ein Witz», sagte er ironisch über De la Torres lange Karriere als Bürgermeister der Stadt Málaga. «Er hat sich immer für die Technik eingesetzt, und es ist eine Freude, ihn an Bord zu haben», fügte der Ingenieur aus Vélez hinzu.

Quintero spielte auch auf die Staus im östlichen Abschnitt der Autobahn A-7 an. „Ich fahre um 6:30 Uhr zur Arbeit. Nicht, weil ich gerne früh aufstehe, sondern weil wir ständig Staus haben. Deshalb müssen, um einen Konsens zu erzielen, alle Beteiligten eine Einigung erzielen«, erklärte er. Der Cybersicherheitsexperte wurde besonders emotional, als er sich an seine Zeit als IT-Spezialist im andalusischen Gesundheitswesen erinnerte, wo er zehn Jahre lang gearbeitet hatte, und an seine Beziehungen zu einigen seiner Partner und Kollegen, seinen ersten Grundschullehrern oder Universitätsprofessoren wie Adolfo del Cid, als er sein Informatikstudium an der Universität Málaga begann.

«Meine Eltern haben mich gelehrt, dass Anstrengung, Ehrlichkeit und Bescheidenheit mehr wert sind als jede Anerkennung»

Doch die emotionalsten Momente für den frischgekrönten „Lieblingssohn von Vélez-Málaga« waren zweifellos jene, als er vor der Einspielung eines Videos mit Bildern seiner verstorbenen Eltern, Manolo und Justa, ihnen einige Worte widmete: „Sie haben mir beigebracht, dass Fleiß, Ehrlichkeit und Bescheidenheit mehr wert sind als jede Anerkennung.« „Es ist egal, wie hoch man fliegt oder welche Auszeichnungen man erhält; wichtig ist, seine Wurzeln nie zu vergessen und bodenständig zu bleiben. Und wichtig ist, seine Lieben nicht zu enttäuschen.«

Er dankte außerdem seiner Frau Carmen ganz besonders und sagte, sie habe ihn einst ermutigt, seine Träume zu verfolgen und an seinen Zielen weiterzuarbeiten – insbesondere an dem Unternehmen VirusTotal, das 2012 von Google übernommen wurde. Die SUR-Journalistin Nuria Triguero zeichnete Quinteros Karriere nach und erinnerte an die wichtigsten Artikel, die die Zeitung seit dem ersten Beitrag vom 7. Mai 1999 über den Informatiker veröffentlicht hat.

De la Torre: «Weltberühmt»

Der Bürgermeister von Málaga hob den „großen Sprung« in der technologischen Entwicklung der Stadt hervor, den die Eröffnung des Google-Hauptsitzes am Paseo de la Farola vor zwei Jahren bedeutete. Dadurch sei ein „leistungsfähiges Zentrum für Cybersicherheit« entstanden, fügte er hinzu. Seiner Meinung nach sei dies „ein Gewinn für die gesamte Provinz«. „Ich habe kürzlich erfahren, dass ein Startup seinen Hauptsitz in Benajarafe hat. Das zeigt, dass es möglich ist, Talente zu halten und neue zu gewinnen. Bernardo hat es vorgemacht; er sagte: ‚Ich bleibe hier.' Zwei bedeutende Wahrzeichen Málagas liegen ganz in der Nähe: der Google-Hauptsitz und das Kulturzentrum, nur wenige Schritte voneinander entfernt«, erklärte der Bürgermeister von Málaga. „Er ist ein Mann von Weltruf, ‚Famous in the World'«, verkündete De la Torre selbstbewusst auf Englisch.

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga betonte, dass Quinteros Ernennung zum Ehrenbürger „aus tiefer Überzeugung und mit der einstimmigen Unterstützung des Rathauses« erfolgt sei und seine „Verdienste als Symbolfigur« gewürdigt würden. „Diese Auszeichnung wird ihm nicht für seinen Erfolg verliehen, sondern für den Weg dorthin – ohne Aufsehen oder Prahlerei«, erklärte Lupiáñez und fügte hinzu, dass sich in der Karriere des Google-Ingenieurs „ein roter Faden durchzieht, der alles erklärt: der Blick auf die Realität mit ethischem Bewusstsein und Verantwortungsgefühl«. „Wir ehren einen außergewöhnlichen Bürger; seine Herkunft ist keine Randnotiz, sondern sein Ausgangspunkt«, fügte er hinzu.