Der riesige Geysir, der die Störung verursacht hat. SUR
Rohrbruch

Bruch einer Wasserleitung in Vélez-Málgas Ortsteil Chilches überrascht die Anwohner

Bei der Panne, die sich neben der alten N-340 ereignete, bildete sich eine bis zu fünf Meter hohe Wassersäule, ohne dass es zu Personen- und größeren Sachschäden kam

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Montag, 1. Dezember 2025

Am Sonntagnachmittag gab es in Vélez-Málagas Orteiel Chilches eine Überraschung. Der Bruch einer Wasserleitung hat einen markanten Geysir erzeugt, der Nachbarn und Autofahrer, die am frühen Nachmittag auf der alten N-340 unterwegs waren, überrascht hat.

Der Vorfall, der sich in der Nähe der Wellenbrecher und in unmittelbarer Nähe zum Meer ereignete, mobilisierte sofort die Arbeiter der Wassergesellschaft Aqualia, die sofort an der Störung arbeiten. Wie Quellen des Unternehmens gegenüber SUR bestätigten, hat der Vorfall keine Versorgungsunterbrechungen verursacht, da die Wasserreservoirs immer noch einen ausreichenden Wasserstand aufweisen.

Das betroffene Rohr mit einem Durchmesser von 400 Millimetern erforderte den Einbau einer neuen Manschette an der Stelle, an der der Bruch im allgemeinen Versorgungsnetz aufgetreten ist.

Trotz der spektakulären Wassersäule, die eine Höhe von etwa fünf Metern erreichte, kam es zu keinen nennenswerten Personen- oder Sachschäden, da sich das Leck in einem offenen Bereich in Küstennähe befand. Auch ein Eingreifen der Feuerwehr des Provinzverbunds war nicht erforderlich.

