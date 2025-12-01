Bruch einer Wasserleitung in Vélez-Málgas Ortsteil Chilches überrascht die Anwohner

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Am Sonntagnachmittag gab es in Vélez-Málagas Orteiel Chilches eine Überraschung. Der Bruch einer Wasserleitung hat einen markanten Geysir erzeugt, der Nachbarn und Autofahrer, die am frühen Nachmittag auf der alten N-340 unterwegs waren, überrascht hat.

Der Vorfall, der sich in der Nähe der Wellenbrecher und in unmittelbarer Nähe zum Meer ereignete, mobilisierte sofort die Arbeiter der Wassergesellschaft Aqualia, die sofort an der Störung arbeiten. Wie Quellen des Unternehmens gegenüber SUR bestätigten, hat der Vorfall keine Versorgungsunterbrechungen verursacht, da die Wasserreservoirs immer noch einen ausreichenden Wasserstand aufweisen.

Das betroffene Rohr mit einem Durchmesser von 400 Millimetern erforderte den Einbau einer neuen Manschette an der Stelle, an der der Bruch im allgemeinen Versorgungsnetz aufgetreten ist.

Trotz der spektakulären Wassersäule, die eine Höhe von etwa fünf Metern erreichte, kam es zu keinen nennenswerten Personen- oder Sachschäden, da sich das Leck in einem offenen Bereich in Küstennähe befand. Auch ein Eingreifen der Feuerwehr des Provinzverbunds war nicht erforderlich.