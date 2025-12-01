Ortspolizei von Nerja verstärkt Kontrolle von Mopeds: zwanzig Fahrzeuge angehalten

Archivbild einer Kontrolle durch die Ortspolizei von Nerja in der Avenida de Pescia.

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 1. Dezember 2025

Die Ortspolizei von Nerja hat eine Bestandsaufnahme der Kontrollen durchgeführt, die in den letzten Monaten bei Motorrädern erfolgten, nachdem sich die Beschwerden aus der Nachbarschaft über übermäßigen Lärm häuften.

In einer Erklärung betonte die Polizei, dass sie angesichts der zunehmenden Entdeckung von Fahrzeugen mit vorschriftswidrigen Veränderungen die Kontrollen intensiviert, um Motorräder, die nicht den Vorschriften entsprechen, aufzuspüren und gegebenenfalls zu bestrafen und zu beschlagnahmen, insbesondere in Bezug auf Schalldämpfer und Auspuffanlagen.

Die örtliche Polizei wies darauf hin, dass «das Verhalten einiger Nutzer dieser Fahrzeuge sowie die von ihnen vorgenommenen Veränderungen große Unannehmlichkeiten für die Einwohner verursachen, insbesondere Lärm, der ihre Ruhe stört».

In den letzten Monaten führte dies zur Bestrafung «zahlreicher Fahrer» und zur Beschlagnahme von etwa zwanzig Mopeds.