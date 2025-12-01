Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Archivbild einer Kontrolle durch die Ortspolizei von Nerja in der Avenida de Pescia. SUR
Polizeikontrollen

Ortspolizei von Nerja verstärkt Kontrolle von Mopeds: zwanzig Fahrzeuge angehalten

Da die Beschwerden über Lärm zugenommen haben, kontrollieren die Beamten verstärkt Motorräder auf unerlaubte Veränderungen

Eugenio Cabezas

Nerja

Montag, 1. Dezember 2025

Die Ortspolizei von Nerja hat eine Bestandsaufnahme der Kontrollen durchgeführt, die in den letzten Monaten bei Motorrädern erfolgten, nachdem sich die Beschwerden aus der Nachbarschaft über übermäßigen Lärm häuften.

In einer Erklärung betonte die Polizei, dass sie angesichts der zunehmenden Entdeckung von Fahrzeugen mit vorschriftswidrigen Veränderungen die Kontrollen intensiviert, um Motorräder, die nicht den Vorschriften entsprechen, aufzuspüren und gegebenenfalls zu bestrafen und zu beschlagnahmen, insbesondere in Bezug auf Schalldämpfer und Auspuffanlagen.

Die örtliche Polizei wies darauf hin, dass «das Verhalten einiger Nutzer dieser Fahrzeuge sowie die von ihnen vorgenommenen Veränderungen große Unannehmlichkeiten für die Einwohner verursachen, insbesondere Lärm, der ihre Ruhe stört».

In den letzten Monaten führte dies zur Bestrafung «zahlreicher Fahrer» und zur Beschlagnahme von etwa zwanzig Mopeds.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  2. 2 Überalll in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  3. 3 Frauenfußball: Viel Pech für DFB-Elf - 0:0 gegen Spanien trotz Chancenplus
  4. 4 Die Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  5. 5 Wandern in Málaga: eine Tour zum Gipfel des Huma im Stauseengebiet von Ardales
  6. 6 Champions League: Real Madrid gewinnt gegen Olympiakos Piräus (3:1)
  7. 7 Steinmeier gedenkt den Opfern des deutschen Massenmords in Guernica
  8. 8 «Vena» und «In Liebe, eure Hilde» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga
  9. 9 Steinmeier in Spanien: Europa muss Potenzial als Wirtschaftsmacht nutzen
  10. 10 Steinmeier in Spanien: EU muss «zukunftsfest» gemacht werden

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Ortspolizei von Nerja verstärkt Kontrolle von Mopeds: zwanzig Fahrzeuge angehalten

Ortspolizei von Nerja verstärkt Kontrolle von Mopeds: zwanzig Fahrzeuge angehalten