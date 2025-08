Vélez-Málaga und andere Axarquía-Dörfer fordern den Ausbau der A-356

Sozialistische Gemeinderäte und Bürgermeister an der Carretera del Arco in Vélez-Málaga.

Das seit langem erwartete Projekt zum Ausbau der Umgehungsstraße von Vélez-Málaga, der A-356 oder Carretera del Arco, das den täglichen Staus in der Region ein Ende setzen wird, steht seit mehr als zwei Jahrzehnten aus. Die Carretera del Arco sollte eine Schnellstraße werden, die von der A-7 auf der Höhe von Vélez-Málaga in Richtung Norden bis nach Casabermeja führt, zunächst an Vélez-Málaga, dann am westlichen Ufer des Viñuela-Stausees und danach an Riogordo und Colmenar vorbei, doch zweispurig sind nur wenige Abschitte dieser Straße. Im Januar akteptierte das Ministerium für ökologische Nachhaltigkeit die Umweltgenehmigung für den Ausbau eines sechs Kilometer langen Abschnitts dieser Straße von El Trapiche bis zur Kreuzung mit der A-7, eine Maßnahme, die zunächst 30 Millionen Euro kosten soll.

Das Rathaus von Vélez hat gefordert, dass der Ausbau der Umgehungsstraße keine Grünflächen beeinträchtigt. Bürgermeister Jesús Lupiáñez (PP) hat die Junta de Andalucía aufgefordert, das Projekt, das sich derzeit im Umweltverfahren befindet, auch auf der vom Stadtzentrum am weitesten entfernten Seite umzusetzen. Angesichts der Verzögerung des Projekts haben der Generalsekretär der PSOE in Vélez-Málaga und Senator, Víctor González, sowie die Bürgermeister von Almáchar, Antonio Yuste, und Comares, José Miguel Ruiz, den Präsidenten der Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aufgefordert, sein Versprechen einzulösen, die A-356 zu verbreitern, um die Verkehrsverbindungen in der Region Axarquía zu verbessern. «Sie haben dieses Versprechen seit 2018 nicht erfüllt», sagte Víctor González.

«Sie ist eine sehr wichtige Achse für die Dörfer im Landesinneren der Region» Víctor González Sprecher der PSOE in der Opposition in Vélez-Málaga

«Es handelt sich um eine sehr wichtige transversale Kommunikationsachse für die Dörfer im Landesinneren der Region und auch für die Gemeinde Vélez-Málaga», fügte er in einer Erklärung hinzu.

„Wir werden erneut fordern, dass sie dieses Wahlversprechen einlösen. Die Umweltgenehmigung hat ganze drei Jahre gedauert, und im Budget ist immer noch kein Euro für den Ausbau dieser Autobahn vorgesehen«, beklagte der sozialistische Sprecher. Er kritisierte außerdem, dass die Regionalregierung die Aufnahme der Gemeinden der Axarquía in das Konsortium für städtischen Verkehr auf Eis gelegt habe.

Der Bürgermeister von Almáchar und stellvertretende Generalsekretär der PSOE von Málaga, Antonio Yuste, behauptete, die Carretera del Arco sei «ein Versprechen aus dem Jahr 2018, als Moreno Bonilla hier in die Region kam, und sagte, dass die Carretera del Arco eine Priorität sein wird, wenn er an die Regierung kommt». «Sieben Jahre später ist diese Straße noch so, wie sie von der Sozialistischen Partei, die sie gebaut hat, hinterlassen wurde», so der Ratsherr.

«Die Gemeinden Almáchar, El Borge, Vélez-Málaga, Moclinejo, Comares... wir fordern Teil des städtischen Verkehrskonsortiums zu sein. Das ist die einzige Option. Und diese Straße ist für die Dörfer im Landesinneren der Axarquía unerlässlich», sagte er.

Schließlich forderte auch der Bürgermeister von Comares, José Miguel Ruiz, die Junta auf, ihr Versprechen zu erfüllen. «Es handelt sich um eine lebenswichtige und grundlegende Infrastruktur für das Rückgrat der Axarquía. Wir dürfen die Dörfer im Landesinneren nicht vergessen», sagte er. «Die Junta hat zudem die einmalige Gelegenheit, den interstädtischen Verkehr zu verbessern, indem sie die Gemeinden der Region in das Verkehrskonsortium einbezieht», fügte er hinzu.